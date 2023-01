Ärger um gefällte Bäume bei Mauerstetten - das ist der Grund

Der Bund Naturschutz kritisiert Baumfällungen an der Dampflokrunde bei Mauerstetten (Ostallgäu). Hat er damit recht?

16.01.2023 | Stand: 18:11 Uhr

Wenn Bäume gefällt werden, macht das viele Menschen hellhörig. Sie fürchten, dass Stämme ohne ausreichenden Grund verschwinden. Kommunen gehen deshalb dazu über, Baumfällungen anzukünden. Bei Mauerstetten haben nun erneut Forstarbeiten zu Unmut geführt. Was war der Grund dafür?

Josef Kreuzer, Kreisvorsitzender des Bundes Naturschutz, berichtet von Anrufen erzürnter Bürger wegen der Fällaktion beim Radweg am östlichen Ortsausgang von Mauerstetten. „Wer die Baumstümpfe sieht, kann klar erkennen, dass es sich um kerngesunde, 30- bis 40-jährige Laubbäume handelt, die hier ohne erkennbare Notwendigkeit gefällt wurden“, sagt Kreuzer. Hangsicherung könne nicht der Grund sein. „Im Gegenteil: Ein gesunder Baum trägt doch mit seinen Wurzeln zur Stabilität bei“, sagt er. Auch spiele die Beschattung von Radwegen bei Sommerhitze heute eine größere Rolle. Kreuzer sagt, er nehme auch als Dritter Bürgermeister in Germaringen die Verkehrssicherungspflicht sehr ernst, aber diese Aktion sei ihm und den Anrufern völlig unverständlich. Angesichts des Klimawandels sei jeder ohne Not gefällte gesunde Baum ein Verlust.

Die Arbeiten sind dem Landratsamt bekannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion betont ein Sprecher, dass die Bäume vom Eschentriebsterben befallen waren. Die schwere Baumkrankheit, die auch als Eschenwelke bekannt ist, verursacht ein aus Ostasien eingeschleppter Pilz. Die Sporen infizieren im Sommer die Blätter, von wo aus der Erreger in die Triebe vordringt. Dort können sich olivbraune bis orange Rindennekrosen bilden, die zum Absterben der Triebe führen. „Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht mussten die Bäume entfernt werden“, sagt der Behördensprecher. Es werde aber Nachpflanzungen geben.