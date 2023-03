AfD-Kreisvorsitzender Karl Keller wirft hin

Nach vielen Anfeindungen aus der eigenen Partei tritt der AfD-Kreisvorsitzende im Ostallgäu, Karl Keller, zurück. Einen Parteiaustritt schließt er nicht mehr aus.

03.03.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Seit 2017 stand Karl Keller an der Spitze des AfD-Kreisverbandes Ostallgäu. 2018 kandidierte er für die Partei als Direktkandidat für den Landtag. Doch nun ist das Band zwischen dem Landwirt und der AfD zerschnitten. Keller gab den Kreisvorsitz verärgert ab. Er fühlt sich aus dem Amt gedrängt.

Einst Mitglied bei der CSU

Schon seit Längerem, so berichtet das frühere CSU-Mitglied, sei er innerhalb der Partei angefeindet worden. Er selbst rechnet sich zum gemäßigten Teil. In seinem Mail-Postfach habe er immer öfter persönliche Beleidigungen gefunden, die in „Polit- oder Dorftrottel“ gipfelten. Auch habe man ihm Amtsmissbrauch vorgeworfen und sogar über den Bezirk Schwaben ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn angestrebt. Zunächst habe er das nicht so ernst genommen. Mit der Zeit wurde es Keller allerdings zu viel und er sagte sich: „Das muss ich mir nicht mehr antun.“ Zu Anfang März trat er deshalb als Kreisvorsitzender zurück.

Parteiaustritt nicht mehr ausgeschlossen

Keller vermutet, dass sein bisheriger Stellvertreter Wolfgang Dröse seine Nachfolge antreten wird. Der Buchloer Stadtrat wurde bereits als Landtagsdirektkandidat im Stimmkreis Marktoberdorf nominiert. Keller war gegen ihn angetreten, aber unterlegen. Im AfD-Kreisvorstand legten neben Keller auch Schatzmeister Axel Arnegger, Schriftführer Rudolf Stockmann und Beisitzer Christian Köhler ihre Ämter nieder. Neuwahlen sollen stattfinden. Einen Austritt aus der AfD schließt Keller nicht mehr aus, sollten die Unterstellungen gegen ihn nicht aufhören.

