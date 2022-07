Aktienbrauerei Kaufbeuren AG verdient mit Immobilien Geld

Die Aktienbrauerei AG verringert ihre aufgestauten Bilanzverluste. Das Braugeschäft macht weiter Kummer. Warum die Kleinaktionäre in der Hauptversammlung Kritik üben.

24.07.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Gute Perspektiven auf dem Immobilienmarkt, aufgestaute Verluste, wenig Freude am Brauereigeschäft: So lässt sich die Bilanz der Aktienbrauerei AG zusammenfassen, die sich mittlerweile vor allem um Immobilien und ihre Beteiligung an der ABK GmbH kümmert, die am Afraberg Bier braut. In der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft (AG), die wegen Corona abermals virtuell stattfand, vermeldete Vorstand Frank Hodnic endlich mal wieder einen Jahresüberschuss in Höhe von knapp über einer Million Euro. Gewinn bleibt aber weiterhin aus: Der über Jahre aufgelaufene Verlust betrug im vergangenen Geschäftsjahr (das im September 2021 endete) 3,35 Millionen Euro.

