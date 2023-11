Aktion auf Kaufbeurer Wochenmärkten gegen Gewalt in Familie und Partnerschaft

Alle vier Minuten erlebt in Deutschland eine Frau Gewalt. Unter dem Motto "Gewalt kommt nicht in die Tüte" werden in Kaufbeuren und Neugablonz Bonbons verteilt.

Alle vier Minuten erlebt in Deutschland eine Frau Gewalt in Familie oder Partnerschaft. Das geht aus Statistiken des Bundeskriminalamtes hervor. Jedes Jahr sterben über 100 Frauen an den Folgen häuslicher Gewalt, sie existiert in allen gesellschaftlichen Schichten – oft unerkannt.

Anlaufstellen für Betroffene informieren auf Wochenmärkten

Darauf sollen zwei Aktionen in Kaufbeuren und Neugablonz aufmerksam machen. Am Donnerstag, 23. November, auf dem Wochenmarkt in der Kaiser-Max-Straße und in der Sparkassenpassage sowie am Samstag, 25. November, auf dem Wochenmarkt in Neugablonz, verteilen Mitarbeiterinnen des Frauentelefons Kaufbeuren-Ostallgäu und der Notrufstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Augsburg Infomaterial.

Leinwandaktion zur UN-Women-Kampagne ,,Orange the World’’

Jeweils von 10 bis 12 Uhr können Bürgerinnen und Bürger bei der Leinwandaktion ,,Orange the World’’ Solidarität mit Betroffenen zeigen. Dabei ein Handabdruck aus Papier mit eigenem Statement beschriftet und auf eine schwarze Leinwand geklebt. Vorbild ist die UN-Women-Kampagne ,,Orange the World’’ zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Des Weiteren wird es eine Mitmachaktion geben, bei der die Teilnehmenden Begriffe zuordnen und ihr Wissen testen können.

Kleine Tüten mit Leckereien werden verteilt

Außerdem werden unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ auf dem Markt in Kaufbeuren und Neugablonz kleine Tüten mit Leckereien verteilt und rote Plakate ausgelegt, die die Aufmerksamkeit auf den Tag und das Thema lenken sollen. Veranstalter sind die Gleichstellungsstelle der Stadt Kaufbeuren, das Frauenhaus Kaufbeuren und die Beratungsstellen bei häuslicher und sexueller Gewalt des SkF Augsburg.

