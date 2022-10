Aktionswochen im Ostallgäu: Was die Seele vor Krankheit schützt

Nicht nur der Körper braucht Pflege, auch die Psyche. Was der Gemeindepsychiatrische Verbund im Ostallgäu bei seiner Veranstaltungsreihe geplant hat.

Mit den „Tagen der seelischen Gesundheit“ will der Gemeindepsychiatrische Verbund Kaufbeuren/ Ostallgäu (GPV) dem Thema psychische Gesundheit mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Manuela Weikmann, Koordinatorin des GPV, Veronika Reimers vom Roten Kreuz und Zweite Vorsitzende des GPV, sowie Matthias Mader, Klinikseelsorger am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren, erklären die Ziele der Veranstaltungsreihe vom 10. bis 20. Oktober.

Was bedeutet seelische Gesundheit eigentlich?

Berufliche Belastung, Lebensereignisse wie Krankheit, Trennung, Tod, individuelle Persönlichkeitsfaktoren, der soziale Status, aber auch schlechte Ernährung und mangelnde Bewegung können sich negativ auf die Psyche auswirken. Faktoren wie soziale Unterstützung durch Familie, Freunde oder Kollegen sowie ein gutes Selbstwertgefühl schützen sie.

Richtet sich die Aktionswoche nur an Menschen mit Erkrankungen?

Im Gegenteil – seelische Gesundheit ist für alle Menschen ein wichtiges Thema. Deshalb richten sich die Aktionstage an alle – Interessierte, Betroffene, Angehörige, Fachleute. Außerdem ist die Aktionswoche kostenlos, damit wirklich jeder teilnehmen kann.

Warum ist eine Aktionswoche überhaupt notwendig?

Psychische Erkrankungen sind immer noch ein tabubelegtes Thema. Wer weiß schon, wer in seiner Umgebung gerade an einer Depression leidet? Wir möchten aufklären, Verständnis wecken, Ängste nehmen. Seelische Gesundheit ist so individuell wie wir Menschen eben sind. Deshalb deckt das Programm viele Themen ab – etwa Resilienz und Achtsamkeit, Autismus, Selbsthilfe, Umgang mit Trauer bis hin zu Mediensucht.

Was können Menschen im Alltag für ihr seelisches Wohlbefinden tun?

Wichtig ist es, die eigene Widerstandskraft zu stärken. Gerade Menschen, die sich sehr für andere engagieren, sollten sich selbst nicht aus dem Blick verlieren und Zeit für sich selbst fest und regelmäßig in den Alltag integrieren. Alles was die Sinne anspricht, fördert das Wohlbefinden: Bewegung, Musik, Kunst, Lesen, genussvolles Essen. Also das, was uns mit dem Schönen und Tragenden des Lebens verbindet. Ganz wichtig sind soziale Kontakte, jemanden zum Reden zu haben. Oft konzentrieren wir uns auf Probleme und vergessen, uns positive Erlebnisse vor Augen zu führen.

Wer ist besonders gefährdet?

Laut dem Bundesgesundheitsministerium leidet fast jeder dritte Mensch im Lauf seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Die häufigsten sind Depressionen, Alkoholerkrankungen, bipolare Störungen und Schizophrenien. In Deutschland sind alle Altersgruppen betroffen, vermehrt auch Kinder und Jugendliche. Unter Erwachsenen steigt die Zahl ebenfalls – zehn Prozent der Fehltage bei den Berufstätigen gehen auf Erkrankungen der Psyche zurück.

Was leistet der GPV?

Der GPV ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen, Dienstleistern und Leistungsträgern der psychiatrischen Versorgung, Menschen mit Psychiatrieerfahrung und Angehörigen. Der Verbund setzt sich dafür ein, dass Erkrankte in unserer Region passgenaue Hilfen erhalten. Der Fokus liegt nicht auf der diagnostizierten Krankheit, sondern auf dem Unterstützungsbedarf des Betroffenen.

Wie wirken sich die aktuellen Krisen auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung aus?

Viele haben während der Coronazeit erkannt, welche Bedeutung soziale Kontakte haben – und wie sich Einsamkeit anfühlt. Laut Weltgesundheitsorganisation haben allein im ersten Pandemiejahr Depressionen und Angststörungen weltweit um 25 Prozent zugenommen. Im klinischen und sozialpsychiatrischen Alltag stellt man fest, dass Symptome und Rückzugstendenzen durch die Einschränkungen deutlicher in Erscheinung treten. Überlagert durch den Krieg in der Ukraine, die jetzige Energie- und Kostendiskussion kommen manche aus einem diffusen Krisengefühl nicht mehr heraus. Die Gefahr: Ängste und Blockaden wirken noch intensiver, soziale Probleme bekommen mehr Gewicht. Hier kommt es sehr auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt an und das gemeinsame Wissen um Hilfen wie etwa den Krisendienst Schwaben, der rund um die Uhr telefonisch erreichbar ist unter 0800 655 3000.

