Aktivisten fordern ein Ende der "Kriminalisierung von Seenotrettung"

Protestcamp der Initiative Seebrücke am Salzmarkt in Kaufbeuren: Die Aktivisten prangern den Umgang mit Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen an.

11.04.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Viele kleine Papierschiffchen, ein großer Holzkahn: Der Salzmarkt in der Kaufbeurer Fußgängerzone hat sich am Wochenende in einen „sicheren Hafen“ verwandelt. Die Initiative Seebrücke will mit diesem Protestcamp auf die Situation von Flüchtlingen an den europäischen Außengrenzen aufmerksam machen. Unter anderem fordert sie das Ende der „Kriminalisierung von Seenotrettung“, die Evakuierung der Lager und mehr humanitäre Aufnahmeprogramme in Deutschland und Europa. Das Motto der Mitglieder: Aufnahme statt Abschottung. Das Camp steht am Sonntag noch bis 17 Uhr am Salzmarkt.