Aktivsenioren: Zwei neue Berater in Kaufbeuren

Die Aktivsenioren beraten Firmengründer. Nun stellen sich die Experten in Kaufbeuren neu auf. Was sich ändert.

29.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Aktivsenioren Bayern sind ein gemeinnütziger Verein und unterstützen Existenzgründer, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie gemeinnützige Organisationen bei betriebswirtschaftlichen Aufgaben. Nun gibt es laut Pressemitteilung Änderungen bei den Aktivsenioren in Kaufbeuren. Die Wirtschaftsförderung der Stadt bietet monatliche Sprechtage mit den Aktivsenioren an. Als bisheriger Berater fungierte Stefan Geyrhalter, der innerhalb der Aktivsenioren die Position wechselt. Geyrhalter wurde bereits im März bei der Generalversammlung in München als Sprecher des Vorstands der Aktivsenioren Bayern gewählt.

Die Beratungsgespräche führen künftig Ralf Wachter und Carsten Grams fort. Die Termine finden einmal im Monat an einem Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr statt. In diesem Jahr gibt es noch vier weitere Termine: 21. September, 19. Oktober, 16. November sowie 14. Dezember.

Der Service ist für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Für die etwa halbstündigen Gespräche im Rathaus Altbau wird um vorherige Terminvereinbarung unter der städtischen Telefonnummer 08341/437-103 gebeten. Auch individuelle Beratungstermine sind nach Absprache möglich.

Die Aktivsenioren begleiten Existenzgründer bei der Entwicklung, Optimierung und Umsetzung ihres Geschäftskonzepts. Das Angebot bei der Beratung von Unternehmen reicht von der Gründung über die Entwicklung bis zur Übergabe.