Alarm wegen einer Taube am Bachtelsee bei Kaufbeuren

Ein besorgter AZ-Leser meldet eine eingesperrte Taube am Bachtelsee-Wehr. Mitarbeiter des Energieversorgers VWEW eilen herbei. Was sie gefunden haben.

07.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Tierische Rettungsaktion am Bachtelsee: Ein besorgter AZ-Leser hat sich an unsere Redaktion gewandt und gemeldet, dass sich in einem Gebäude am dortigen Wehr eine Taube befinde, die eingesperrt sei und nicht mehr ins Freie finde. „Wir sind tierlieb und kümmern uns darum“, verspricht Hartmut Meier vom Energieversorger VWEW der AZ am Telefon und schickt umgehend seine Kollegen los. Markus Bauer rückt mit seinem Kescher aus, findet die Taube aber nicht mehr vor.

Eine vermeintlich eingesperrte Taube hat ein AZ-Leser in einem Gebäudeteil des Bachtelseewehrs fotografiert. Bild: AZ

Taube war nicht mehr da

Sie sei wohl durch den Kettenschacht des Wehrs rein und auch wieder raus gekommen, vermutet sein Kollege Markus Hartmann, der auch herbei geeilt ist. „Es gibt schon mal welche, die den Ausgang nicht mehr finden, die bringen wir dann raus“, sagt Hartmann. Mit Tieren haben die beiden immer wieder zu tun. Vögel, Biber und auch Schlangen haben sie schon gerettet. Die Kraftwerke werden täglich kontrolliert und die Kollegen achten dabei auch auf eingesperrte Tiere, versichern die beiden. Selbst am Wochenende stünde ein Bereitschaftsdienst parat, der auch für solche Fälle ausrücke.