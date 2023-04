Alarm, wenn es klingelt - Willi Brem steigt im Torball in die 1. Bundesliga auf

Willi Brem aus Ketterschwang ist in die Bundesliga im Torball aufgestiegen. Mit dem SV-Reha Augsburg war der blinde Ex-Biathlon-Weltmeister schon deutscher Meister.

14.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn es klingelt, ist beim Willi höchste Alarmbereitschaft. Denn das Klingeln stammt von kleinen Metallringen im Inneren eines Balles, der auf das eigene Tor zufliegt. Dann müssen sich die drei Feldspieler des SV im Torball entsprechend in den Raum werfen, um ein Treffer zu verhindern. Beim beliebtesten Sport für sehbehinderte und blinde Menschen in Westeuropa sind die Spieler auf akustische Hilfsmittel angewiesen. Und das hat die Erste Mannschaft des SV-Reha mit Willi Brem aus Ketterschwang diese Saison besonders gut hingekriegt: Sie steigt nämlich in die Bundesliga auf.

Willi Brem als Biathlet bei den Paralympics erfolgreich

Zwar spielt Brem seit rund 20 Jahren für den Augsburger Club, doch bekannt ist er durch einen ganz anderen Sport: Denn der 45-Jährige war jahrelang als Wintersportler unterwegs – und feierte große Erfolge. Drei Mal gewann der Skilangläufer und Biathlet Gold bei den Paralympics, wurde zudem zweimal Weltmeister. Insgesamt holte der gebürtige Buchloer acht Medaillen bei Paralympics und neun bei Weltmeisterschaften.

Deutscher Fahnenträger in Sotschi

Zuletzt war der Physiotherapeut mit Florian Grimm aus Niedersonthofen als Guide bei den Winter-Paralympics 2014 in Sotschi dabei – dort verpasste er zwar eine Medaille, aber trug zum Abschluss der Spiele die deutsche Fahne. „Damit möchten wir seine langjährigen Leistungen im paralympischen Sport würdigen. Willi ist ein toller Sportsmann und ein Vorbild für unsere jungen Athleten“, erklärte damals Dr. Karl Quade, Vizepräsident des Deutschen Behindertensportbundes.

Torball beim einizigen Verein in Schwaben

Nebenbei ging Willi Brem immer für den SV-Reha im Torball auf das Feld. „Der Verein ist der einzige in Schwaben“, erklärt Mitspieler und Pressereferent Wolfgang Böhme. Der SV-Reha bietet mit Boccia, Rollstuhlsport für Kinder und Jugendliche, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, Tischtennis und Torball sechs Sportarten für behinderte Menschen und hat derzeit rund 150 Mitglieder. Zwei Teams spielen momentan Torball.

Die Mannschaft des SV-Reha Augsburg (von links): Roland Rehle, Fritz Maier, Werner Maier, Ulli Eggenberger, Willi Brem und Trainerin Bärbel Maier.

Zur Ersten Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist, gehören neben Brem noch die Stammspieler Ulrich Eggenberger, (56 Jahre/Buchs in der Schweiz), Werner Maier, (57/Buchdorf), und Fritz Maier (66/Magdeburg. Zum erweiterten Kreis kommen noch vier Ersatzspieler – darunter auch Böhme. Im Spiel stehen immer nur drei Mitglieder auf dem Platz – der gedrittelt ist: Ein Feld für jede Mannschaft und eine neutrale Zone in der Mitte, die mit Leinen abgegrenzt ist, an denen Glöckchen eine Ballberührung verraten.

Fehlende Sehkraft erfordert komplexe Abläufe

Denn für die sehbehinderten Spieler ist das Gehör enorm wichtig. „Wir sind fast alle blind“, betont Böhme. Und auf dem Spielfeld lässt eine „Dunkelbrille“ auch sehbehinderten und sehenden Spielern – im Rahmen der Inklusion – keine andere Orientierung zu. Eine Mannschaft hat acht Sekunden Zeit, anzugreifen. Der Ball – hörbar durch die Metallringe – muss unter den Leinen ins gegnerische Tor geworfen werden. Das versucht das andere Team, zu verhindern. Brem steht dabei zwar meist in der Mitte – aber in der Verteidigung „sind wir alle Torleute“, erklärt Böhme. Zudem stehen die Spieler je nach Situation überall im eigenen Feld, denn Angriff und Verteidigung ohne Sehkraft erfordere komplexe Abläufe, erläutert Böhme. Neben Technik und Kondition sei besonders Konzentration gefordert – was bei mehreren Partien pro Tag eine echte Herausforderung ist.

2019 den deutschen Meistertitel schon gewonnen

Trainiert wird das Team von Bärbel Maier aus Magdeburg und dem Augsburger Heimtrainer Roland Rehle – und zwar erfolgreich: „2019 gelang der Torballmannschaft erstmalig in der Vereinsgeschichte des SV-Reha Augsburg der Gewinn der deutschen Meisterschaft“, berichtet Böhme. Doch kurz darauf musste das Team aufgrund der Pandemie zwangsabsteigen. Heuer ist der SV mit Brem, der einen „maßgeblichen“ Anteil daran hatte, wieder aufgestiegen.

"Der SV-Reha gehört in die 1. Bundesliga"

„Die Mannschaft gehört von der Spielstärke her in die 1. Bundesliga. Der coronabedingte Abstieg am grünen Tisch in die 2. Bundesliga war ein Betriebsunfall“, meint Böhme. Insofern war die Erleichterung bei Brem und Co groß, dass es mit dem Aufstieg geklappt hat: „Wir haben uns alle ziemlich gefreut“, sagt Böhme. Bis Herbst hat das Team Zeit, sich vorzubereiten – auch um die Akustik zu schulen, damit jedes Klingeln frühzeitig gehört wird – dann geht die Saison in der 1. Bundesliga los. Zunächst mit bescheidenem Ziel, sagt Böhme: „Das ist natürlich der Klassenerhalt.“

