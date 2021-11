Nachbarschaftsstreit endet in Gewahrsam

Die Anwesenheit der Beamten reichte offenbar nicht aus. Sie nahmen den 49-jährigen mit auf die Wache in Kaufbeuren.

02.11.2021 | Stand: 13:30 Uhr

Ein 49-Jähriger hat am Montagabend offenbar im Flur eines Mehrfamilienhauses in Kaufbeuren randaliert und wurde anschließend von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Anwohner wussten sich wohl nicht mehr zu helfen

Laut Polizei verhielt sich der Mann gegenüber Anwohnern so aggressiv, dass diese die Beamten verständigten. Anschließend sei der Mann auch gegenüber den Polizeibeamten mehrfach aufbrausend und aggressiv gewesen. Offenbar vergeblich forderten sie von dem Mann sich zu beruhigen. Kurze Zeit, nachdem die Polizei den Einsatzort verließ, randalierte der 49-Jährige laut Angaben erneut. Daraufhin ordneten die Beamten Sicherheitsgewahrsam an und der Betroffene musste die restliche Nacht bei der Polizei Kaufbeuren verbringen. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von weit über zwei Promille.

