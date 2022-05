Alles in der eigenen Hand - zwei Teams unter Zugzwang

Der TV Irsee kämpft nach einer starken Saison in der A-Klasse am letzten Spieltag um die Aufstiegsrelegation – Gegner SV Oberostendorf aber gegen den Abstieg.

27.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mehr Spannung geht gar nicht. In der A-Klasse Allgäu 5 fallen zentrale Entscheidungen am letzten Spieltag, vielleicht erst in den Schlussminuten. Womöglich nach 17 Uhr. Alle Spiele werden am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen. Bidingen und Irsee kämpfen um die Aufstiegsrelegation. Bidingen muss beim schier übermächtigen Meister Bertoldshofen/Sulzschneid ran. Der TV Irsee, das Überraschungsteam schlechthin, gastiert beim SV Oberostendorf. Der möchte dem Abstiegsrelegationsplatz noch entkommen – und je nach Leistung der Oberbeurer Reserve kann dafür ein Zähler reichen.

Das I-Tüpfelchen

„So ein Spiel wünscht man sich doch. Es geht für beide noch um etwas“, sagt Irsees Trainer Andreas Wittig. „Wir verspüren positiven Druck“, sagt er. Der TVI kann befreit aufspielen. Nur eine Niederlage steht im Jahr 2022 geschrieben, ausgerechnet jüngst gegen Bertoldshofen/Sulzschneid setzte es ein 2:5. Ein Vorgeschmack auf das, was Bidingen vermutlich am Wochenende erwartet. Als klaren Favoriten im Match gegen den SVO will Wittig sich aber nicht positionieren. „Das wird ein schweres Spiel. Aber wir sind auf alles vorbereitet.“ Dazu könnte im ungünstigsten Fall auch zählen, noch auf Platz vier zu rutschen. Ohne Frage. Unabhängig vom Ausgang, Irsee blickt auf eine starke Saison in der A-Klasse. „Es wird auf jeden Fall ein gutes Gefühl sein“, bestätigt Wittig. Trotzdem: Jetzt wolle er mit seinem Team das Optimum und das ist Platz zwei.

Der Trainer ist wohl schon gesetzt

So manchem Remis der vergangenen Wochen, etwa in Eggenthal oder gegen Neugablonz II, will der Fußballlehrer trotzdem nicht hinterhertrauern. „Im Fußball gleicht sich alles aus. Dafür haben wir zum Beispiel etwas glücklich gegen Waal gewonnen“, sagt Wittig lachend. Nur das 2:2 gegen Hirschzell, sitze noch wie ein Stachel. Freilich: Im Falle des Erreichens der Relegation wäre auch dieser Schmerz vergessen. Und falls nicht? Dann geht es ab August weiter – definitiv mit Wittig an der Seitenlinie. Man sei sich längst einig, auch wenn offiziell noch nichts unterschrieben ist.