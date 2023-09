Alles in Ordnung beim ESVK - Spiel gewonnen, Comeback gelungen

Beim souveränen 6:3-Sieg des ESV Kaufbeuren gegen Lustenau können die Special Teams der Joker noch nicht überzeugen. Mannschaftsleiter Manfred Meier hingegen wird vom Puck getroffen – und zeigt Nehmerqualitäten.

04.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

„Ein bisschen Kopfweh habe ich noch, sonst geht es“, meinte Manfred Meier nach dem Freundschaftsspiel des ESV Kaufbeuren gegen den EHC Lustenau. Obwohl die Partie in der Energie Schwaben Arena torreich war – die Joker gewannen ungefährdet 6:3 – hatte der Mannschaftsleiter ungewollt an dem lauen Sommerabend für den Aufreger gesorgt, als er im ersten Drittel einen Puck gegen den Kopf bekam.

"Brumm-Schädel" am nächsten Tag

Doch im zweiten Abschnitt kehrte Meier mit einem Pflaster an der Augenbraue zurück hinter die Bande – und schreibt heute in den Sozialen Medien: „Vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Bis auf einen ordentlichen Brumm-Schädel ist alles in Ordnung.“ Das Ergebnis im Spiel gegen Lustenau war auch in Ordnung und letztlich souverän – immerhin der sechste Sieg im siebten Testspiel – aber einige Baustellen noch ersichtlich.

Im zweiten Drittel war Mannschaftsleiter Manfred Meier mit Pflaster schon wieder an der Bande in der Partie gegen Lustenau. Bild: Mathias Wild

Insbesondere die Special Teams – also die Zeit in Über- oder Unterzahl. Der ESVK hatte sieben Mal die Chance, in Überzahl zu treffen – und erzielte einen Treffer. Umgekehrt mussten die Joker genauso oft in Unterzahl agieren und kassierten zwei Treffer. „Unser Penaltykilling war nicht gut. Darüber haben wir auch sofort gesprochen. Das müssen wir verbessern“, berichtete Leon Sivic. Der Stürmer stand zwar nicht auf dem Spielberichtsbogen, wohl aber auf dem Eis – und war dort mit kurz geschorenen Haar aufgelaufen. „Das war eine spontane Entscheidung, ich wollte etwas verändern“, erklärte Sivic seine Frisur und fügte lachend an: „Jetzt kann ich aufstehen und muss mich um nichts kümmern.“

Spieler sehen die Defizite klar

Mit seiner Leistung war der 19-Jährige halbwegs zufrieden. „Besser geht aber immer. Man findet immer etwas.“ Zum Beispiel auch in der Abwehr. Denn auch die Leistung des ESVK in der defensiven Zone sei verbesserungswürdig, befand Maximilian Hops. Der 20-Jährige hatte das 5:2 gegen Lustenau beigesteuert.

Sami Blomqvist gibt Comeback

Zudem war auch Förderlizenzspieler Thomas Heigl einmal erfolgreich, dessen Bruder Nikolaus hingegen für Red Bull München im Einsatz gewesen war. Daneben fehlte ebenfalls noch Verteidiger Fabian Nifosi verletzt - und im Tor stand Rihards Babulis: Der hätte zwar einmal fast ein Tor verschuldet, zeigte aber auch starke Saves. Die Offensive der Joker war zumindest nummerisch gut: Sechs Tore sind ja nicht schlecht. „Wir kommen auch zu Chancen“ stellte Sivic fest. Die aber wurden nach teilweise sehenswerten Spielzügen zu häufig großzügig vergeben. Dennoch trafen auch noch Sebastian Gorcik, John Lammers, Kapitän Tyler Spurgeon und Rückkehrer Sami Blomqvist, der sich über seinen Einstand freute – auch wenn es Verbesserungspotenzial gebe: „Es hat Spaß gemacht, wieder hier zu spielen“.

Das Ergebnis hat ja gepasst

Aber auch wenn es für die Joker noch einiges abzustellen oder zu verbessern gibt – es war nur ein Testspiel in der Saisonvorbereitung. Und das Ergebnis hat ja letztlich gestimmt: „Wir hatten uns schon die ganze Woche vorgenommen, 60 Minuten durchzuspielen“, erzählte Hops – also die kreativen Kunstpausen möglichst gering zu halten. Und abgesehen von der Defensive, den Special Teams und der Chancenverwertung, meint Hops, „hat das ja ganz gut geklappt“.