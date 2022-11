Auf dem KZ-Friedhof Mauerstetten-Steinholz mahnen Redner dazu, wachsam zu bleiben, aus der Vergangenheit zu lernen und sich für die Menschenrechte einzusetzen.

11.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Seit vielen Jahren erinnert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit vielen Gruppen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern bei einer Gedenkveranstaltung auf dem KZ-Friedhof Mauerstetten-Steinholz an die Ausschreitungen der Reichspogromnacht. So auch dieses Jahr: Mit Fackeln liefen am Mittwochabend viele Teilnehmer bei starkem Regen in einem langen Zug vom Sonnenhof zur Gedenkstätte.

