Allgäuer Gastronomen wollen mit der "Pride Night" ein Zeichen setzen

Gastronomen in Kaufbeuren und Füssen engagieren sich mit einer neuen Veranstaltungsreihe für eine bunte und tolerante Gesellschaft. Das ist ihnen dabei wichtig.

21.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Dieses Jahr geht die „ Allgäu Pride Week“ in die dritte Runde, vom 26. August bis zum 2. September findet das queere Festival erneut in Kaufbeuren statt. Doch schon zuvor startet in der Wertachstadt eine Veranstaltungsreihe, die ebenfalls für Offenheit gegenüber allen Menschen wirbt, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität.

„Wir wollen Toleranz nicht nur predigen, nicht nur darüber sprechen, sondern auch etwas tun“, sagt die Kaufbeurer Gastronomin Vita Saccone. Deswegen organisieren sie und Sebastian Baur in ihrem Restaurant „Utopia“ die „Pride Night“ am 25. Februar. An der Party beteiligen sich auch der Verein „Allgäu Pride“ und Marco Schürmann vom Füssener Restaurant „Riwa“. Dort soll die Feier in Zukunft ebenfalls stattfinden, abwechselnd mit dem „Utopia“.

Idee für die "Pride Night" entstand durch einen queeren Barabend

Die Idee für das neue Partykonzept sei durch einen queeren Barabend entstanden, den er in Füssen veranstaltet habe und der „echt gut ankam“, schildert Schürmann. Queer ist ein Sammelbegriff für alle Menschen, die nicht in eine heterosexuelle Geschlechternorm passen, also etwa schwul, lesbisch, bisexuell, trans-, intergeschlechtlich oder asexuell sind.

Saccone und Baur betonen: Beim „Utopia“ gehe es nicht nur um das Gastronomische, sondern auch darum, eine klare Aussage zu treffen. „Wir wollten zeigen, wie wir sind und was wir für richtig halten“, sagt Saccone. Ihr Restaurant soll ein Ort sein, an dem „bunte Persönlichkeiten keine Angst haben müssen“. An dem es natürlich ist, dass ganz unterschiedliche Menschen zusammensitzen und eine gute Zeit haben. Wobei die Gastronomin hervorhebt: „Wir sind ein toleranter Ort für die, die auch tolerant sind.“ Wer sich beispielsweise homophob zeigt, habe im „Utopia“ nichts verloren, sagt Baur.

Nadine Lipp vom Verein „Allgäu Pride“ ist froh, dass es in der Region mittlerweile viele solcher Orte gibt. Auch die „Pride Week“ werde sehr gut angenommen. „Besser als wir gedacht hätten.“ Der Verein ist weiter gewachsen und zählt mittlerweile 84 Mitglieder.

Vicky Voyage tritt bei Burlesque-Show in Kaufberen auf

In mehreren Allgäuer Städten finden regelmäßig Stammtische statt, etwa in Kaufbeuren, Buchloe, Füssen, Memmingen und Lindenberg. Auch viele Partyveranstalter kämen inzwischen auf den Verein zu, sagt Lipp. Im Kaufbeurer Club „Roundhouse“ ist beispielsweise am 17. März eine Burlesque-Show geplant, bei der auch die Dragqueen Vicky Voyage auftritt.

Die „Pride Night“ findet am Samstag, 25. Februar, im „Utopia“ (Ludwigstraße 17, Kaufbeuren) statt. Beginn ist um 17 Uhr.