Beim größten Hobbyfußballturnier im Ostallgäu traten nach langer Corona-Pause in Eggenthal wieder 800 Teilnehmende an. Wer hat sich am Ende durchgesetzt?

12.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es war ein bisschen so, als wäre Kick & Rock nie weggewesen. Dabei musste das größte Hobbyfußballturnier der Region sowohl 2020 als auch 2021 wegen der Corona-Einschränkungen pausieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.