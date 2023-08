Gespräch mit der AZ heute in Kaufbeuren: Wo muss die Politik dringend handeln?

Vor der Landtagswahl wagt unsere Redaktion den Stimmungstest am Wochenmarkt Kaufbeuren. Erzählen Sie uns, welche Fragen Sie umtreiben – oder schreiben Sie uns!

24.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Wahl des nächsten Bayerischen Landtags nähert sich mit großen Schritten – schon ab dem kommenden Montag werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Wahlberechtigte können dann entweder am 8. Oktober persönlich wählen oder Briefwahlunterlagen beantragen und ihre Stimmen bereits vorher abgeben.

Welche Gedanken beschäftigen die Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer vor der Landtagswahl?

Schon heute möchte unsere Redaktion wissen, welche Gedanken die Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer vor der Landtagswahl umtreiben.

Erzählen Sie es uns heute, am Donnerstag, 24. August, auf dem Wochenmarkt in der Kaiser-Max-Straße! Am Stand der Allgäuer Zeitung möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Haben Sie Ihre Wahl schon getroffen oder ist noch völlig offen, für welche der 15 Parteien, die diesmal zur Wahl zugelassen sind, Sie sich entscheiden?

Wer hat es am ehesten im Kreuz, die Probleme in Bayern anzugehen?

Welche Themen muss die nächste bayerische Landesregierung am dringendsten angehen? Klimaschutz, medizinische Versorgung, Kinderbetreuung, Wohnraum – auf welcher dieser „Baustellen“ besteht Ihrer Meinung nach der größte Handlungsbedarf? Und wer hat es am ehesten im Kreuz, die Probleme anzugehen? Vielleicht trauen Sie auch keiner Partei zu, Bayern wirklich voran bringen zu können. Auch das interessiert uns.

Schicken Sie uns Fragen und Wünsche

Gerne können Sie uns Ihre Fragen und Wünsche auch zur Veröffentlichung (mit Namen) zuschicken – per E-Mail an redaktion.kaufbeuren@azv.de oder per Post an Allgäuer Zeitung, Redaktion Kaufbeuren, Josef-Landes-Straße 38 (Buroncenter), 87600 Kaufbeuren.