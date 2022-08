Allgäupower trotzt beim Altstadtsommer in Kaufbeuren dem Regen

Gewitter und Regen zum Auftakt des Altstadtsommers in Kaufbeuren.

06.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Pünktlich zum Auftakt des Altstadtsommer-Festivals im Spitalhof zog am Abend ein Gewitter mit kräftigem Regenschauer über Kaufbeuren. Zuerst tröpfelte es nur leicht, und die Besucher, viele kamen in Tracht, tanzten und sangen von Anfang an mit. Doch gegen 21 Uhr setzte dann starker Regen ein.

Stimmung von Anfang an machte die Partyband Allgäu-Power im Kaufbeurer Spitalhof zum Auftakt des Altstadtsommers. Doch schon bald setzte ein kräftiger Regenguss ein. Bild: Mathias Wild

So geht es weiter beim Altstadtsommer

Freitag, 5. August, 18 bis 23 Uhr: Party mit der Band Allgäu Power.

Samstag 6. August, 19 bis 23 Uhr: Open-Air-Filmzeit mit heiteren österreichischen Kurzfilmen.

Mittwoch, 10. August, 17 bis 22 Uhr: Afterwork – Art & Drink im Kunsthaus. Die Ausstellung „Terra infirma“ ist geöffnet, dazu gibt es Bewirtung.

Donnerstag, 11. August, 18 bis 23 Uhr: Open Stage mit Adi Hauke.

Freitag, 12. August, 17 bis 23 Uhr: Musikfestival Sommer im Spital mit den Gruppen Oriom, Das Hobos und Orange.

Samstag, 13. August, 17 bis 23 Uhr: Musikfestival Sommer im Spital mit den Gruppen John Garner, The Base und Das Kitsch sowie After-Show-Party in der Disco Roundhouse.

Sonntag, 14. August, 17 bis 23 Uhr: Musikfestival Sommer im Spital mit den Gruppen Joe Leviosa, Lit Villains und Stepfather Fred.

Karten gibt es im Vorverkauf auf der Homepage des Festivals sowie an der Abendkasse. Besucher unter 16 Jahren haben freien Eintritt