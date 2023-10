Alois Hofer wird in Rom zum "Genuss-Botschafter" für das Allgäu

Alois Hofer aus Aufkirch serviert den Vertretern von Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen in Rom Allgäuer Käsespezialitäten.

17.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Auch in Rom wurde der Tag der Deutschen Einheit gefeiert: Anlässlich des Nationalfeiertages lud die Ständige Vertretung Deutschlands der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) in der päpstlichen Residenz in Rom zu einem Bayerischen Abend. Zum Empfang vieler Diplomaten aus aller Herren Länder und führender Vertreter der FAO wurde auch Biobauer Alois Hofer aus Aufkirch eingeladen, seinen Allgäuer Käse zu servieren.

"Mein Käse ist im Vatikan", freut sich der Allgäuer

„Genuss-Botschafter“ Hofer brachte Bio-Bergkäse der Käserei Kraus mit, bei der er früher über viele Jahre hofeigenen Käse herstellen ließ und den sich auch schon die Europaabgeordnete Sarah Wiener als „Käseaktie“ von ihm ins EU-Parlament liefern ließ. Hinzu kam Taleggio von Käser Arturo, bei dem die Söhne Lorenz und Daniel in Helmishofen neuerdings auch wieder aus Biomilch vom Hofer-Hof Käse machen lassen. „Mein Käse im Vatikan“, so freute sich der Käsemeister im Vorfeld. Denn im Vatikan fungierte der ehemalige Chef der Schweizer Garde als Vorkoster und Kontaktperson. Und natürlich fand dort sowohl die Bayerische als auch die hofeigene „italienische“ Variante Anklang. Der Schweizer Gardist und Ludwig-Willi Gailer vom Biersalon Kaufbeuren waren die Türöffner für die Käsepräsentation.

Am Tag vor dem Bayerischen Abend kosteten die beiden also Bier und Käse und fanden die Zusammenstellung „genial und empfehlenswert“. Schon seit vielen Jahren liefert Gailer für Veranstaltungen im Vatikan bayerisches Bier. Im Garten der päpstlichen Residenz über den Dächern von Rom wurde das Bier und der Käse mit viel Applaus gelobt.

