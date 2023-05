Kaufbeurer Alt-Katholiken feiern gleich drei Jubiläen an einem Wochenende

Die alt-katholische Pfarrgemeinde Christi Himmelfahrt in Kaufbeuren-Neugablonz hatte allen Grund zum Feiern. Gleich drei Jubiläen standen auf dem Programm.

Die alt-katholische Pfarrgemeinde Christi Himmelfahrt in Neugablonz hatte am vergangenen Wochenende allen Grund zum Feiern. Gleich drei Jubiläen standen auf dem Programm: 75 Jahre eigenständige Pfarrei, 70 Jahre eigenes Kirchengebäude und das 25-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Holger Laske, der seit 2020 die alt-katholische Kirchengemeinde in Neugablonz leitet.

Holger Laske ist seit 25 Jahren Priester

Der gebürtige Rheinländer absolvierte nach seinem Theologiestudium unter anderem ein zweijähriges Vikariat in der anglikanischen Kirchengemeinde St. Bede’s in Los Angeles, wo er im Januar 1998 zum Priester geweiht wurde. „Am Tag der Priesterweihe ist das Priesterleben noch schön“, erinnerte er sich in seiner Predigt im Festgottesdienst an die Worte einer damaligen Kollegin. Das habe seine Euphorie erst einmal gedämpft.

Eine Frage der Perspektive

„Es ist aber alles eine Frage der Perspektive“, fuhr er fort. Statt für die vielen kleinen Dinge dankbar zu sein, schaue man meist nur auf das, was noch fehle. Mit den Worten der Lyrikerin Irina Rauthmann „Danke für die Irrwege. Ohne sie wäre ich vielleicht an mir vorbeigelaufen“, machte der Pfarrer deutlich, dass uns dieser Perfektionismus nur behindere.

Seine Biografie, mit all ihren Rückschlägen, habe ihn zu dem gemacht, der er sei, hob er hervor. Er möchte immer wieder zu Hoffnung und Mut aufrufen, und die Menschen darin bestärken, ihren Blickwinkel zu ändern. Dass ihm dies in seiner Gemeindearbeit hervorragend gelinge, machte Oberbürgermeister Stefan Bosse in seinem Grußwort deutlich. „Die alt-katholische Kirche gehört fest zu uns. Sie gibt vielen Menschen Heimat.“

Ökumenische Verbundenheit in Kaufbeuren

Stadtpfarrer Bernhard Waltner dankte seinem Kollegen vor allem für die ökumenische Verbundenheit in Kaufbeuren, die so wertvoll sei. Als „Meister des Wortes“ bezeichnete der katholische Klinikseelsorger Matthias Mader den Pfarrer. Er arbeite im Arbeitskreis „Sternenkinder“ - einer Initiative zur Beisetzung ungeborener Früh- und Fehlgeburten - viel mit Laske zusammen, und sei immer wieder fasziniert, welche tröstenden Worte er in diesen sensiblen Situationen finde. „Auch die Atmosphäre der kleinen Kirche berührt mich“ , so Mader weiter.

Grundstein für die Kirche wurde am 10. Mai 1953 gelegt

Der Grundstein für die Kirche Christi Himmelfahrt wurde am 10. Mai 1953 gelegt - fast auf den Tag genau vor 70 Jahren. Die Weihe folgte im November 1953. Bereits fünf Jahre zuvor war die alt-katholische Pfarrgemeinde eigenständig geworden.

Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst, an dem neben zahlreichen Gemeindemitgliedern auch viele kirchliche Vertreterinnen und Vertreter teilnahmen, das Vokalensemble „Quintensprung“ .

Eucharistiefeier am See Genezareth

Bei der anschließenden Feier im Pfarrgarten erzählte Pfarrer Laske von einem Erlebnis, das ihn in seiner beruflichen Tätigkeit besonders beeindruckt hat. Es war eine Eucharistiefeier am See Genezareth in Nordisrael. „Ich hatte damals das Gefühl, ich würde zu den Jüngern gehören. Jedes Zeitgefühl war verschwunden“.