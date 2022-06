Alt werden am Heimatort: Das soll in Irsee möglich sein

Im Mittelpunkt der Bürgerversammlung: Ein Projekt, bei dem Jung und Alt zusammenleben. Gemeinde will so auch dem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen begegnen.

Von Elisa Hanusch

15.06.2022 | Stand: 16:55 Uhr

Rund 80 Menschen nahmen an der Bürgerversammlung in Irsee teil. Hauptsächlich ging es um das geplante Seniorenwohnprojekt am Meinrad-Spieß-Platz – seit sieben Jahren ein Thema in der Gemeinde, wie Bürgermeister Andreas Lieb erklärte.

