Altbürgermeister Josef Fleschutz gestorben

Die Gemeinde Osterzell im Ostallgäu trauert um Altbürgermeister Josef Fleschutz. Er engagierte sich für die Gemeinde und weit darüber hinaus.

27.05.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Im Alter von 86 Jahren starb Altbürgermeister Josef Fleschutz. Er stand von 1990 bis 2008 an der Spitze der Gemeinde Osterzell (Landkreis Ostallgäu) und setzte sich in seinem Leben auch in anderen Bereichen für seine Mitmenschen ein. Für seine Verdienste hatte ihn Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bereits 2011 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (Bundesverdienstkreuz) ausgezeichnet.

