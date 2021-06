Alte Friedenslinde in Eggenthal wird Wohnraum für Geflüchtete

In den früheren Gasthof Friedenslinde in Eggenthal (Ostallgäu) sollen demnächst geflüchtete Menschen einziehen. Was die Regierung von Schwaben plant.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

16.06.2021 | Stand: 17:14 Uhr

Die Regierung von Schwaben richtet ein neues Übergangswohnheim in Eggenthal ein. Für diesen Zweck hat die Behörde Räume im Erdgeschoss des ehemaligen Gasthofes Friedenslinde angemietet. In diesem Gebäude lebten bereits in den Jahren 2015 bis 2017 syrische Geflüchtete.