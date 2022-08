Alter Friedhof: Kaufbeurer ärgern sich über Disteln, Löwenzahn & Co.

Unkraut wuchert auf dem Alten Friedhof in Kaufbeuren. Die Stadt bekommt das Problem aktuell nicht in den Griff. Warum für nächstes Jahr Besserung in Sicht ist.

17.08.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Gesprächsthemen gibt es eigentlich viele. Aber auf dem Alten Friedhof in Kaufbeuren geht es bei Unterhaltungen meistens um eines – und zwar den Zustand. Viele Besucherinnen und Besucher sind verärgert, dass auf dem denkmalgeschützten Gottesacker an allen Ecken und Enden Unkraut aus dem Boden sprießt. Teilweise wuchern Löwenzahn, Disteln & Co. bis zu 30 Zentimeter hoch zwischen den Gräbern und auf den Kieswegen. Neu ist das Problem nicht. Vor fünf Jahren hat sich sogar schon einmal der Stadtrat damit befasst. Damals forderten mehrere Ratsmitglieder rasche Abhilfe. Es gab sogar eine Bürgeraktion, bei der Freiwillige dem Wildwuchs zu Leibe rückten – und dafür eine Brotzeit bekamen.

