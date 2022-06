Altstadtsommer in Kaufbeuren: Das ist beim Festival im August geplant

Konzerte, Open-Air-Kino und eine Afterwork-Kunstausstellung: Der Kaufbeurer Spitalhof verwandelt sich vom 5. bis zum 14. August wieder in ein Festivalgelände.

13.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Festival mitten in der Altstadt: Beim Altstadtsommer treten regionale und überregionale Musikerinnen, Poetry-Slammer und Künstler in Kaufbeuren auf. Wie schon 2021 gebe es auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm, sagen die beiden Veranstalter Markus Mölzer und Daniel Fischer.

Open-Air-Kino im Kaufbeurer Spitalhof mit schrägen Kurzfilmen

Zum Auftakt spielt am Freitag, 5. August, die Partyband „ Allgäu Power“. Am Samstag wird der Spitalhof dann zum Freiluftkino, die Macher der Filmzeit präsentieren ein Österreich-Special mit schrägen Kurzfilmen aus dem Comedy-Genre.

Nach drei Tagen Pause geht es am Mittwoch, 10. August, mit einer Afterwork-Ausstellung im Kunsthaus weiter. In der Schau „Terra infirma“ sind Arbeiten der drei zeitgenössischen Künstlerinnen Nathalie Grenzhaeuser, Magdalena Jetelová und Clare Langan zu sehen, sie beschäftigen sich mit der Welt im (Klima-)Wandel.

Dazu gibt es ab 17 Uhr Getränke sowie DJ-Musik im und um das Café Kirschkern. Karten zur Ausstellung können nur im Kunsthaus an der Abendkasse erworben werden.

Sommer im Spital beendet die Festivaltage

In traditioneller Manier an einem Donnerstag wird am 11. August die Open Stage aus dem Roundhouse in den Spitalhof verlegt. Willkommen sind laut den Veranstaltern alle Musiker, Künstlerinnen, Poetry-Slammer und Freigeister, die vor Publikum auftreten möchten. Adi Hauke führt die Besucherinnen und Besucher mit der mit Loop Station und seinem Didgeridoo durch den Abend.

Zum Abschluss findet das Mikro-Festival Sommer im Spital als Teil der Veranstaltungsreihe statt. 2022 stehen an drei Tagen unter anderem diese Bands auf der Bühne: „John Garner“ aus Augsburg, „Das Kitsch“, die Kemptener World Beat Band „Orange“ sowie die Allgäuer Rockband „Stepfather Fred“.

Tickets und das gesamte Programm gibt es auf www.altstadtsommer.de