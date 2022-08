Altstadtsommer in Kaufbeuren: Ein bisschen Talentshow, ein bisschen Treffpunkt

Nach dem wetterbedingt durchwachsenen Start blüht der Altstadtsommer in Kaufbeuren richtig auf. So geht's am Wochenende weiter.

Von Marian Waworka

12.08.2022 | Stand: 18:52 Uhr

Alle 20 Minuten ist zu raten, wer als Nächstes aufsteht und auf die Bühne geht. Manchen ist es an den Kostümen anzusehen, andere fallen im Publikum gar nicht auf. Jedes Mal schauen die Besucher gespannt aufs Podium. Was wird wohl der nächste Künstler beim Altstadtsommer im Spitalhof vorführen?

