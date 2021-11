Am Autokran schwebt das neue Geläut in den Turm

Evangelische Gemeinde erhält zwei neue Glocken. Ein altes Exemplar wird ausgemustert und tritt Reise nach Tansania an

Zentimeter für Zentimeter nähert Kranführer Peter Völker den Ausleger seines 60-Tonnen-Autokrans dem Turm der Dreifaltigkeitskirche an. Am Haken hängt die mit 400 Kilo schwerere der beiden neuen Glocken.

Arbeitsplatz in fast 30 Meter Höhe

Im Schallloch fast 30 Meter über der Kaiser Max Straße wartet schon Glockenmonteur Peter Lorenz. Völker hievt seine Fracht ganz behutsam so nah an die Kirchenwand, dass Lorenz sie greifen und durch die schmale Luke in luftiger Höhe ins innere des Turms ziehen kann, während unten der Verkehr weiterhin fließt.

Schaulustige filmen

Zahlreiche Schaulustige bleiben stehen, zücken ihre Smartphones und beobachten gespannt die Aktion.

Zwei neue Kirchenglocken wurden am Montag an ihren neuen Einsatzort gehoben, eine der drei alten Glocken wurde aus dem Turm zurück auf den Boden abgelassen. Die größere der beiden neuen ersetzt die ausrangierte Glocke, die andere nimmt einen bislang freien Platz ein.

„Das ist heute etwas ganz besonderes, weil die Last durch eine Seitentür herein gebracht wird“, erklärt Kranführer Völker. „Wir ziehen die Glocken seitlich mit Flaschenzügen rein und ich muss gleichzeitig Seil ablassen.“

Glockenstuhl wird abgebaut

Im selben Zuge wurden der verrostete alte Glockenstuhl aus Eisen demontiert. Er wird in den kommenden Tagen durch einen neuen, fünf Tonnen schweren aus Eichenholz ersetzt. Die beiden neuen sowie die zwei alten Glocken, die weiterverwendet werden, bleiben derweil übereinander gestapelt auf einem Zwischenboden liegen, bis das neue Tragwerk aufgestellt ist.

Austausch wegen Disharmonie

Der Austausch der alten Glocke war nötig geworden, weil es zu einer Disharmonie unter den Glocken gekommen war. „Die Glocke ist für sich allein durchaus wohlklingend“, erklärt Ernst Schönhaar, Vertrauensmann des Kirchenvorstands. „Aber das Klangbild mit den anderen beiden Glocken zusammen war nicht stimmig.“

Ein letztes Mal bringt Peter Lorenz die 1948 in Kempten gegossene Glocke mit einem mächtigen Hammer zum Erklingen, bevor Völker sie auf einer Palette absetzt.

Ausgemusterte Glocke geht nach Tansania

Die in Kaufbeuren ausgemusterte Glocke tritt ihr zweites Leben in Afrika an. Der bis 2014 in der Dreifaltigkeitskirche tätige Pfarrer Emmanuel Kileo hat sich als Abnehmer angeboten. In seiner Gemeinde in Tansania wird derzeit zum Gottesdienst noch auf Autofelgen geläutet. Knapp 26 000 Euro kostet die Anschaffung des Glocken-Duos die Kirchengemeinde. Finanziert wurde die Anschaffung durch teils großzügige Spenden.

Weihe am ersten Advent

Zum ersten Mal gemeinsam läuten sollen die vier Glocken am ersten Advent, verrät Ernst Schönhaar. Für diesen Tag sei auch die festliche Weihe des Quartetts geplant.