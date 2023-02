Am Ende die Übersicht verloren - Overtime-Niederlage des ESVK

Der ESV Kaufbeuren hat die Füchse in Weißwasser meist im Griff, doch 44 Sekunden vor dem Schluss fällt der Ausgleichstreffer. Und dann auch noch das 2:3 in Verlängerung

13.02.2023 | Stand: 14:40 Uhr

„Wir haben über 60 Minuten sehr gutes Eishockey gespielt. Es war wahrscheinlich unser bestes Spiel seit einem Monat“, resümierte Trainer Marko Raita das Match des ESV Kaufbeuren bei den Lausitzer Füchsen. Das Dumme war nur: Die Partie ging mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Und die Niederlage war durchaus vermeidbar. Allerdings hatten die Buron Joker auch zweimal Glück bei kniffligen Schiedsrichterentscheidungen, die einmal das 1:1 begünstigten und dann einen früheren Ausgleich zum 2:2 verhinderten.

Weißwasser vom Speed der Joker überfordert

Vom Anstoßbully weg drückten die Wertachstädter auf die Tempo-Tube und gierten nach Puckbesitz. Dazu checkten sie mit zwei Mann früh vor und stellten die Weißwasseraner damit vor einige Probleme beim Spielaufbau. „Marko hätte mir ja vorher sagen können, dass seine Mannschaft diesmal so viel schneller spielen würde, als zuletzt“, frotzelte EHC-Coach Petteri Väkiparta, der einräumte, anfangs seien seine Cracks nicht in der Lage gewesen, den Speed der Rot-Gelben mitzugehen. Doch die Ostdeutschen bissen sich in die Begegnung, nahmen die Intensität in den Zweikämpfen an und organisierten den Defensivverbund ausgesprochen gut. Das gab den Kaufbeurern zwar ein optisches Übergewicht – ein Plus an klaren Torchancen aber lange Zeit nicht.

ESVK zieht zu viele Strafen

„Wir haben auch ein paar zu viel Strafen genommen. Vielleicht hat das in dem engen Spiel zweier guter Teams heute etwas den Ausschlag gegeben. Denn es hat uns zumindest ein wenig den Rhythmus gekostet“, urteilte der ESV-Übungsleiter angesichts von fünf Überzahlspielen, die Weißwasser bekam – und deren erstes sie gleich zur Führung genutzt hatten. Weil dann Joey Lewis eine Top-Möglichkeit ausließ, ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Viele Chancen, nur zwei Tore

Im Mittelabschnitt, der gleich mit einem Powerplay für die Angereisten begann, erspielten sie sich klare Chancenvorteile. Da fiel das 1:1 fast schon zu spät (33.). Dass es gefallen war, war zumindest aus Sicht der Gastgeber auch dem Umstand geschuldet, dass die Referees bei einem Zweikampf zwischen Jacob Lagacé und Fuchs Tim Detig kein Beinstellen erkannt hatten und weiterlaufen ließen. Den so eroberten Freiraum nutzte Sebastian Gorcik zum Beinschuss bei Keeper Ville Kolppanen und stellte auf Remis. Auch bis etwa zur 46. Minute waren die Allgäuer die gefährlichere Mannschaft. Torhüter Kolppanen ließ sich aber erst wieder überwinden, als die Heimischen mehr Offensivakzente setzten und Lagacé mit feiner Einzelleistung das 2:1 durch Markus Lillich mustergültig vorbereitet hatte.

Der erste Ausgleich zählt nicht

„Ich denke, wir hatten gute Chancen, das Spiel zu gewinnen, bevor die letzten fünf Minuten anbrachen. Aber der Torwart von Weißwasser war gut und die Defensivleistung der Füchse auch“, befand Raita. Das mit den „letzten fünf Minuten“ stimmte nicht ganz. Denn nach Strafe für Max Oswald lag der Puck bereits in Minute 52 im Tor von Daniel Fießinger. Nach Videobeweis versagten die Referees dem Knaller von Maximilian Adam jedoch die Anerkennung wegen Torwartbehinderung. „Es war eine etwas fragliche Entscheidungen. Warum wurde das eine Tor nicht gegeben? Es ist wie im echten Leben. Man muss viel investieren und weiß nie, ob man etwas zurückbekommt. Heute haben wir es in den letzten Minuten zurückbekommen“, war Väkiparta froh. Denn mit dem sechsten Feldspieler für den Torwart schoss Weißwasser 44 Sekunden vor Ultimo „das zweite 2:2“.

Kaufbeuren setzt die Messlatte hoch

In der Verlängerung gelang es Förderlizenzstürmer Maximilian Heim, mit einer Einzelaktion den Zusatzpunkt im Fuchsbau festzuhalten. Ja, für den ESVK war in der Lausitz mehr drin. Aber die Gastgeber verkauften sich teuer und hatten das glücklichere Ende für sich. Die starke Leistung der Raita-Schützlinge erkannte auch Väkiparta neidlos an: „Die Messlatte war heute vielleicht die höchste bisher in dieser Saison. Es ist keine Überraschung, dass Kaufbeuren Zweiter ist. Sie spielen sehr, sehr gutes Eishockey.“