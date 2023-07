Am Kaiserweiher: Schulkinder helfen Fröschen über die Straße

Schüler verschiedener Kaufbeurer Schulen halfen dabei, Frösche über die Straße zu bringen. Egal ob Sonne oder Regen, die Kinder waren begeistert dabei.

20.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Lange mussten die Kinder verschiedener Kaufbeurer Schulen dieses Jahr auf die Hüpferlinge am Kaiserweiher warten. Aber Mitte Juni war es soweit: Die kleinen Frösche und Kröten, die sich aus den Kaulquappen entwickelt haben, begannen den weiten Weg aus dem Wasser in die Wiesen und Wäldchen, in denen sie während des Jahres leben.

Schüler helfen, Frösche über die Straße zu bringen

Wie der Bund Naturschutz, Ortsgruppe Kaufbeuren, mitteilt, halfen viele Schulklassen mit insgesamt fast 400 Kindern mit, die Winzlinge sicher über die Straßen zu bringen. Die Kinder waren mit Begeisterung bei jedem Wetter dabei – ob Sonne oder Regen.

Schließlich macht Biologie-Unterricht in der freien Natur doch noch mehr Spaß als im Klassenzimmer. Die Helferinnen und Helfer der BN-Ortsgruppe, die während der langen Amphibienwanderzeit täglich unterwegs zum Sammeln sind, waren froh über die Unterstützung.