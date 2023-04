Am Kaufbeurer Friedhof: Ein Christus, der was durchgemacht hat

Kunstwerke aus verschiedenen Zeiten erzählen in der Friedhofskirche Heilig Kreuz in Kaufbeuren die Ostergeschichte. Für den 1988 neu gestalteten Altar (Mitte) wurden ein barockes Kruzifix, das aus er Pfarrkirche St. Martin kommt, und ein spätgotisches Holzrelief der Grablegung, das aus Irsee stammt, verwendet. Die Auferstehung verdeutlichen eine traditionelle Holzskulptur im Kirchenraum (links) und neuerdings das moderne Werk aus Beton von Sebastian Mayrhofer (kleines Bild) an der Kirchenfassade über dem Portal (rechts).