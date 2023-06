Am siebten Grad in die Höhe - Special Olympics in Kaufbeuren

Die Special Olympics Bayern finden zum zweiten Mal in Kaufbeuren statt, und zwar am Kletterturm. 19 Athleten schaffen den 7. Schwierigkeitsgrad.

09.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Nach langer coronabedingter Pause hat der Kletterwettkampf von Special Olympics Bayern stattgefunden, der in Kooperation mit der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und dem DAV Kaufbeuren-Gablonz organisiert wurde. Für die Athleten und Athletinnen mit geistigem und psychischem Förderbedarf gab es Wertungen in den Disziplinen Speed und Toprope. Fast 80 Teilnehmende – davon 36 von der Lebenshilfe – kämpften im Kletterzentrum Kaufbeuren in sieben Routen in den Schwierigkeitsstufen 3+ bis 7 um die Medaillen. Besonders beeindruckend war dabei, dass 19 Athleten die schwierigste Route im 7. Grad toppten.

Der 8. Schwierigkeitsgrad folgt

Nach diesen großartigen Ergebnissen zog das Veranstaltungsteam um Markus Reichart, Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und gleichzeitig Bundeskoordinator Abteilung Klettern bei Special Olympics (SOPY) Bayern, und Carsten Schenk, Leitung Sport bei SOPY Bayern, eine positive Konsequenz für die nächsten Wettkämpfe: „Wir werden bei den nächsten Wettkämpfen von Special Olympics erstmals auch Routen bis zum 8. Schwierigkeitsgrad anbieten“, kündigt Reichart an. Als Topathlet des Wettkampfs hat sich Tomes Lange von der Ludwig-Reinhard Schule um Trainer Sebastian Löw gezeigt. Er toppte alle sieben Routen und war in einer Gesamtzeit von nur knapp 3,5 Minuten zudem der schnellste Kletterer im gesamten Teilnehmerfeld.

Alpenverein und Lebenshilfe als Organisatoren

Besonderer Dank geht an das gesamte Team der Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) Kaufbeuren-Gablonz, das mit vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen den Wettkampf ermöglichte. Von der Organisation der Verpflegung über das Einschrauben der besonderen Wettkampfrouten bis hin zur Bereitstellung der vielen notwendigen Sichernden war alles perfekt geplant und vorbereitet.

Kaufbeuren war auch Premierenstadt

Der SOPY Kletterwettkampf in Kaufbeuren war vor vier Jahren der erste Kletterwettkampf von Special Olympics weltweit. Auch dieses Jahr waren sich alle Beteiligten einig, dass bei diesem Wettkampf eine ganz besondere Atmosphäre herrschte und die Veranstaltung nächstes Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden wird. „Aus diesem Grund würden wir uns selbstverständlich riesig freuen, wenn wir für diesen über die Region hinaus strahlenden Wettkampf für das nächste Jahr einen Sponsor finden könnten, der uns bei der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren bei unserem Engagement unterstützt“, sagt Sebastian Klee von der Sportabteilung der Lebenshilfe.

Nächste Station: Weimar

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren ist eine der größten gemeinnützigen Organisationen im Allgäu. Mit über 700 Vereinsmitgliedern setzt sie sich seit 1964 als Angehörigenvertretung und Dienstleister für Menschen mit einer (drohenden) Behinderung und ihre Familien ein. Über 1.500 Menschen nutzen die Angebote der Lebenshilfe. Gespannt blicken alle Teilnehmer auf das nächste große Kletterereignis: die deutsche Meisterschaft von SOPY im Januar in Weimar. Die Lebenshilfe wird mit sieben Athleten und drei Betreuern antreten und hofft, an ihre gute Leistungen anzuknüpfen.