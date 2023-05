Am Vizemeister knapp gescheitert - Schüler des TSV bei der Ringer-DM auf dem neunten Platz

Die Schüler des TSV Westendorf bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. Der Auftakt ging zwar daneben, aber ein vorzeitiges Ausscheiden wurde verhindert.

12.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Es hat super viel Spaß gemacht.“ Das ist das Resümee von Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele nach den deutschen Mannschaftsmeisterschaften, die im badischen Ladenburg über die Bühne gegangen sind. Das Schülerteam des TSV Westendorf holte sich nach zwei Siegen und zwei Niederlagen den neunten Rang.

Zwei Siege und zwei Niederlagen

Der TSV Westendorf erwischte keinen Start nach Maß. Die Athleten aus dem Ostallgäuer Ringerdorf verloren gegen Erzgebirge Aue 10:15. Im zweiten Duell deklassierte der TSV den KSV Fürstenhausen 25:3 – verlor aber dann gegen den bayerischen Mitkonkurrenten und späteren deutschen Vizemeister Hallbergmoos knapp 10:12. Den Platzierungskampf um Rang neun gewann Westendorf gegen AV 05 Groß-Zimmern souverän 24:3. „Ich bin mit dem Ausgang des Turniers auf jeden Fall sehr zufrieden. Sicherlich wünscht man sich immer eine vordere Platzierung. Dieses Ziel sollten wir uns auch immer setzen. Aber wir wollten nicht vorzeitig ausscheiden, das haben wir geschafft“, sagt Stechele.

Vor acht Jahren Meister auf der Matte, jetzt als Trainer dabei

Vor acht Jahren hatte der TSV in Ladenburg den deutschen Mannschaftstitel in der Jugend gewonnen – mit Markus Stechele auf der Matte. Nun stand der seinem Onkel, Jürgen Stechele, als Trainer unterstützend zur Seite. Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele blickt auch deshalb optimistisch in die Zukunft: „Unser Bestreben ist es, dass wir uns wieder für eine Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifizieren. Wir haben klasse Ringer, das stimmt mich sehr positiv.“