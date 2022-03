25-jähriger Kaufbeurer von sexuellem Übergriff freigesprochen

Ein 25-Jähriger soll in Kaufbeuren eine 30-Jährige sexuell belästigt haben. Doch die Klägerin kann sich nicht mehr erinnern - waren die Aktionen einvernehmlich?

15.03.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Mit einem Freispruch endete vor dem Amtsgericht ein Strafprozess, in dem einem 25-jährigen Mann aus Kaufbeuren ein sexueller Übergriff an einer jungen Frau vorgeworfen worden war. Er soll die heute 30-Jährige im Frühjahr 2020 bedrängt und sich schließlich selbst befriedigt haben, indem er sein Geschlechtsteil an ihrer Brust rieb.

Letzteres gab er vor Gericht zwar zu. Über seinen Verteidiger erklärte er aber, der sexuelle Kontakt sei einvernehmlich gewesen. Diese Darstellung konnte ihm nicht widerlegt werden, weil sich die kognitiv leicht eingeschränkte und offenbar auch psychisch vorbelastete Zeugin nun an nichts mehr erinnern konnte.

Amtsgericht Kaufbeuren: Frau soll dem Angeklagten Sex für Bier angeboten haben

Der Vorfall soll sich damals in der Wohnung der jungen Frau ereignet haben. Zuvor war der Angeklagte, der die Zeugin über einen Bekannten kennengelernt hatte, in einen Supermarkt gegangen, um Bier zu besorgen. Laut seinen Angaben hatte ihn die Frau darum gebeten und ihm dafür Sex versprochen. Beim anschließenden Treffen habe sie dann eine Flasche „zügig ausgetrunken“.

Als er die Zeugin gefragt habe, ob man denn nun Sex haben könne, habe sie ihm gesagt, dass dies jetzt nicht wolle. Sie habe ihm aber angeboten, sich unter Zuhilfenahme ihrer Brüste selbst zu befriedigen. Dies habe er dann auch getan. (Lesen Sie auch: Anklage wegen schwerer Körperverletzung am Gericht Kaufbeuren)

Sexueller Übergriff in Kaufbeuren: Angeklagter bereut sein Verhalten

Auf sein damaliges Verhalten sei er „alles andere als stolz“ und schäme sich bis heute dafür, versicherte der Angeklagte. Er wolle aber auch klarstellen, dass er zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Handlungen gegen den Willen der jungen Frau vorgenommen habe. Diese hatte das Geschehen offenbar anders empfunden und den Angeklagten bei der Polizei belastet.

Lesen Sie auch

Party in Kaufbeuren endete für junge Frau mit einem Albtraum Gerichtsprozess in Kaufbeuren

Bei einem ersten Verhandlungstermin im vergangenen Jahr hatte sie dann Probleme mit genauen Angaben. In einem daraufhin in Auftrag gegebenen Gutachten zur Frage ihrer Aussagetüchtigkeit, kam ein Sachverständiger dann offenbar zu dem Schluss, dass diese grundsätzlich gegeben ist. (Auch lesenswert: So setzt sich ein Rentner aus Buchloe für die Rechte Pflegebedürftiger ein)

Opfer des angeblichen Übergriffs will sich an nichts mehr erinnern können

Im aktuellen Prozess konnte sich die Zeugin jetzt nur noch daran erinnern, dass sie den Angeklagten am fraglichen Abend getroffen hatte. Ansonsten wisse sie „leider gar nichts mehr.“ Der Verteidiger war in seinem Plädoyer der Ansicht, dass die Zeugin offenbar eine Weile lang geglaubt hatte, dass sie Opfer eines Übergriffs geworden sei.

Auch der Richter ging im Urteil davon aus, dass die junge Frau damals nicht gelogen, sondern das Geschehen möglicherweise „anders wahrgenommen und verarbeitet“ hatte. Dem Angeklagten sei jedenfalls seine Darstellung nicht zu widerlegen. Der Freispruch ist rechtskräftig.

Bilderstrecke

Endspurt auf der Baustelle: Rundgang durch den Neubau des Amtsgerichts

1 von 5 2 von 5 3 von 5 4 von 5 5 von 5 Noch fehlt die Deckenverkleidung und es hängen Kabel aus der Wand, doch der Anbau des Kaufbeurer Amtsgerichts ist in den letzten Zügen. Bild: Mathias Wild Noch fehlt die Deckenverkleidung und es hängen Kabel aus der Wand, doch der Anbau des Kaufbeurer Amtsgerichts ist in den letzten Zügen. Bild: Mathias Wild 1 von 5 Baustelle Amtsgericht mit Leiterin Ostenried und Geschäftsstellenleiter. Bild: Mathias Wild Baustelle Amtsgericht mit Leiterin Ostenried und Geschäftsstellenleiter. Bild: Mathias Wild

Lesen Sie auch: CIA bildete Agenten im Kaufbeurer Fliegerhorst aus