46-Jähriger tritt nach Trinkgelage auf Zufallsbekannten ein

Angeklagter wird vom Amtsgericht Kaufbeuren zu 21 Monaten Haft verurteilt. Warum sein 65-jähriger Kumpane ebenfalls eine Strafe bekommt.

11.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war eine heftige Attacke, die für das Opfer nach Einschätzung eines Gutachters mit lebensgefährlichen oder gar tödlichen Verletzungen hätte enden können. Auch die Richterin hielt dem 46-jährigen Angeklagten jetzt in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Kaufbeuren das „massive Gefahrenpotenzial“ seines Ausrasters vor. Ihrer Überzeugung nach hatte der Mann im April 2021 einen Zufallsbekannten nach einem Trinkgelage in Neugablonz zu Boden geschlagen und anschließend mit Tritten traktiert. Der 40-Jährige erlitt Prellungen an Kopf und Körper, eine Einblutung am Auge und einen abgebrochenen Zahn.