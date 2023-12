Ostallgäuer bunkert für Freund Kokain: „Weiß nicht, was mich da geritten hat“

Bisher war der 32-Jährige nie in Konflikt mit dem Gesetz. Dann hilft er dem Freund sogar beim Drogenverkauf. Wie das Gericht die Taten beurteilt.

04.12.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Ein junger Mann aus dem westlichen Landkreis war noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, als er sich vor etwa eineinhalb Jahren von einem Freund dazu überreden ließ, für ihn mindestens zehn Gramm eines Kokaingemischs zu bunkern. Zudem half er ihm beim Verkauf, indem er in einem Fall mehrere Gramm auf seinem Balkon zur Abholung bereitlegte. Das Kaufbeurer Schöffengericht verurteilte den 32-Jährigen jetzt insbesondere wegen Beihilfe zum Handeltreiben von Betäubungsmitteln in einer nicht geringen Menge zu sieben Monaten auf Bewährung und einer Geldauflage von 3.000 Euro. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.