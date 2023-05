Amtsgericht Kaufbeuren: Sanierung wird deutlich teurer

Der Landtagsausschuss billigt Mehrkosten von 5,2 Millionen Euro für die Sanierung des Gerichts in Kaufbeuren. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.

12.05.2023 | Stand: 18:53 Uhr

Die Sanierung und Erweiterung der Kaufbeurer Gerichtsgebäude wird deutlich teurer als kalkuliert. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat nun Mehrkosten von 5,2 Millionen Euro gebilligt, wie Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (Freie Wähler) berichtet, der haushaltspolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion ist und Berichterstatter in Sachen Kaufbeuer Gericht. Das Gesamtprojekt kostet nun 20,7 Millionen Euro.

„Im Wesentlichen sind die Mehrkosten auf Preissteigerungen beim Bau zurückzuführen“, erläutert der Landtagsabgeordnete in einer Pressemitteilung. Im Verlauf der Arbeiten habe sich aber auch herausgestellt, dass für den Brandschutz mehr Geld investiert werden muss. Auch einige erst während der Bauphase erkennbare Schäden an der Gebäudesubstanz und belastetes Aushubmaterial hätten Kostensteigerungen in Höhe von zwei Million verursacht. „Es ist eben bei Sanierungsarbeiten in alten Gebäuden immer mit Überraschungen zu rechnen“, so Pohl. Die beiden Bestandsgebäude, die in den vergangenen Monaten um einen weiteren Neubau ergänzt wurden, stammen aus den Jahren 1805 und 1890.

75 Prozent des Projektes seien bereits fertiggestellt. Das Gebäude Ganghoferstraße 11 ist seit 2022 in Betrieb, der neue Zwischenbau fertiggestellt. Bis zum Abschluss der Maßnahme, der für Juni 2024 vorgesehen ist, muss nun noch die Sanierung des Gebäudes Ganghoferstraße 9 vollendet werden.

Sanierung rund um das Amtsgericht: Lob für das Bauamt

Pohl und sein Mitberichterstatter im Landtags-Ausschuss, Florian Ritter (SPD), zeigen sich überzeugt davon, dass die Mehrkosten für die Kaufbeurer Gerichtsgebäude „absolut nachvollziehbar sind“. Das Vorhaben sei begonnen worden, als noch keine Risikokosten für Baupreissteigerungen veranschlagt wurden. Dies habe der Haushaltsausschuss zwischenzeitlich zusammen mit dem Bauministerium geändert. „Nach den seit einigen Jahren geltenden Vorschriften zur Kostenermittlung wäre die Sanierung und Erweiterung des Amtsgerichts Kaufbeuren vermutlich sogar im Kostenrahmen geblieben. Das ist bei einem nicht ganz einfachen Bau durchaus bemerkenswert und positiv hervorzuheben“, sagt Pohl. Das Staatliche Bauamt Kempten, das auch für das Kaufbeurer Projekt die Verantwortung trägt, arbeite „im Vergleich zu anderen Bauämtern in Bayern hervorragend“, lobt der Wertachstädter Abgeordnete.

Pohl blickt in diesem Zusammenhang auch auf die Diskussionen zurück, die letztlich zu der Sanierung geführt haben. Er habe sich zunächst einen Neubau gewünscht, in dem Polizei und Amtsgericht untergebracht werden. Dem seien die zuständigen Ministerien kritisch gegenübergestanden. „Am Ende bekommen wir nun eine neue Polizei und eine attraktive Sanierung des Gerichts in den derzeitigen Bestandsbauten mit notwendiger Erweiterung.“ Dies sei insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der Justizmitarbeiter zu begrüßen, freut sich Pohl.