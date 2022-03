Die Zivilabteilung beschäftigt sich mit Auseinandersetzungen wie etwa Nachbarschaftsstreits. Wie das abläuft und welches das einzige pfändbare Elektrogerät ist.

27.03.2022 | Stand: 17:23 Uhr

Betreuungs- und Nachlassverfahren, das Familiengericht und das Grundbuchamt: Am Kaufbeurer Amtsgericht passiert viel mehr als nur Strafverhandlungen, die wohl das meiste Aufsehen erregen. Daher nehmen wir den bevorstehenden Umzug als Anlass, in der Reihe „Alles, was Recht ist“ nacheinander die verschiedenen Abteilungen vorzustellen, die bald Kisten packen müssen. In diesem Teil steht das Betreuungsgericht im Mittelpunkt.