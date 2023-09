An den Platten geht es wieder los - Saisonstart für den TV Kaufbeuren

Neun Teams starten in der kommenden Saison für den TV Kaufbeuren im Tischtennis. Die Mannschaften der Jugend A und die Damen sind ambitioniert.

29.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Tischtennis-Abteilung des TV Kaufbeuren startet in die neue Spielzeit 2023/2024. Insgesamt neun Teams gehen in den Kampf um Wettkampfpunkte. Eine Damen-, fünf Herren- und drei Jugendmannschaften wurden für den Spielbetrieb gemeldet. Auch bei den Pokalwettwerben sind diesmal einige Teams dabei.

Die Jugend A tritt mit Klara Hauser, Angelina Keist und Senad Taslaman in der Bezirksklasse A an. Den drei ist eine gute Rolle zuzutrauen, auch wenn die Liga mit Sicherheit gut besetzt ist. Die Erfahrungen aus den Vorjahren werden hier guttun. Eine Liga darunter – der Bezirksklasse B – tritt die Jugend B an. Auf das Abschneiden von Julien Keist, Philip Maurer, Igor Temucin und Anna Wegner kann man sehr gespannt sein. Gut vorbereitet sind sie auf jeden Fall. Die jüngsten Spieler sind in der Jugend III versammelt. Die noch unerfahrenen Jonas Bryan, Jako Nägele, Maik Stetinger, Arslan Efekaani, Emil Fondis und Manuel Lachenmayer werden langsam an den Spielbetrieb herangeführt. Die Ergebnisse sind eher zweitrangig.

Die Damen wollen wieder oben hin

Mit einer Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und Nachwuchskräften will die Damenmannschaft versuchen, in der Bezirksklasse A vorne mitzuspielen. Dafür stehen sieben Spielerinnen zur Verfügung, die sich im Saisonverlauf bei den Einsätzen abwechseln. Ursula Fischer, Manuela Grund, Gabriele Klauer, Petra Haider, Jutta Klobe, Klara Hauser und Angelina Keist stehen zur Verfügung. Werden die Herren I von langfristigen Ausfällen verschont, sind sie ordentlich für die Bezirksklasse A aufgestellt. Prognosen sind schwierig, da durch diverse Ligaumstrukturierungen einige stark besetzte Teams in der Spielklasse vertreten sind. Franz Müller, Bruno Weigelt jun., Josef Müller und Werner Fischer gehen an die Platten.

Schwierige Ausgangslage für Herren II und III

Gleich in den ersten Wochen müssen die Herren II verletzungsbedingt auf Thomas Lechner verzichten, der von der Ersten nach unten gerutscht ist. Das macht die Ausgangslage nicht leichter. Vorrangig soll der Klassenerhalt in der Bezirksklasse B gesichert werden. Die weiteren Akteure sind Holger Steiner, Günter Lang und Martin Böck. Als Aufsteiger in dieselbe Liga werden es die Herren III noch schwerer haben. Markus Bader, Christian Bidell, Bruno Weigelt jun., Klaus Trautwein, Andreas Martin und Michael Heiligensetzer sind krasser Außenseiter in der Bezirksklasse B.

Herren IV sind nachgerückt

Sportlich hatten die Herren IV die Qualifikation für die Bezirksklasse C verpasst, kamen aber durch die Nachrückerregelung trotzdem in die gewünschte Liga. Ziel ist dem Abstiegskampf aus dem Wege zu gehen und sportlich die Klasse zu halten. Rainer Hacklinger, Hans-Peter Mastnik, Andreas Frank, Ursula Fischer, Manuela Grund, Werner Pohl und Christopher Diehm bilden das Team. Elf Spieler stehen im Kader der Herren V des TV Kaufbeuren für die Bezirksklasse D. In dieser untersten Spielklasse sollen möglich viele Siege gefeiert werden. Jürgen Purps, Markus Hardt, Petra Haider, Rainer Peischer, Karl Eichinger, Adrian Ionita, Robert Klauer, Leon Hacklinger, Mario Dettmer, Roland Summer und Shreepada Shivananda gehen auf Punktejagd.