An die Tabellenspitze gezittert - DJK macht es spannend

Kaufbeurer Bezirksoberliga-Basketballer holen knappen 82:78-Auswärtssieg im Topspiel gegen Leitershofen/Stadtbergen. Für die DJK geht es mit zwei Spitzenspielen weiter.

09.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Mit einem Zittersieg im Topspiel bei der BG powered by BBA Leitershofen/Stadtbergen III hat die DJK Kaufbeuren die Tabellenführung der Bezirksoberliga zurückerobert. Die Kaufbeurer siegten angeführt vom überragenden Center Max Beinhofer knapp mit 82:78 (46:35), nachdem sie zuvor eine komfortable 18-Punkte-Führung fast komplett verspielt hatten. „Wir haben unsere körperlichen Vorteile unter dem gegnerischen Korb sehr gut genutzt“, sagte der 21-jährige DJK-Topscorer. „Die Leitershofener waren uns in Sachen Geschwindigkeit voraus, aber wir haben uns konsequent an unsere Spielzüge gehalten, wovon vor allem wir Center profitiert haben.“ Zwar hätte die DJK phasenweise auch äußerst hektisch agiert, am Ende den Auswärtssieg aber im Stil einer Topmannschaft über die Ziellinie gebracht.

Die Big Men ganz groß

In der ersten Hälfte sah es noch nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus Kaufbeuren aus, die ohne die privat verhinderten Brandon Kohn und Willi Dressler angereist waren: Nach dem recht ausgeglichenen Auftaktviertel (16:17) erhöhte die DJK den Druck und den Spielstand bis zur Halbzeit auf 46:35 aus ihrer Sicht. Weil die Würfe aus der Distanz in dieser Partie so gar nicht funktionieren wollten – gerade einmal drei Dreier verbuchten die Kaufbeurer – waren die „Big Men“ Beinhofer und Mario Smith häufig die Anspielstationen. Gemeinsam erzielte das Center-Duo 50 der insgesamt 82 Punkte für die DJK – 30 gingen auf das Konto Beinhofers, 20 Zähler steuerte Smith bei.

Trotz Vorsprung hektisch gespielt

Doch auch zwischenzeitliche 18 Punkte-Vorsprung brachten nach dem Seitenwechsel nicht die erhoffte Ruhe ins Kaufbeurer Spiel hinein. Die Press-Verteidigung der jungen und äußerst schnellen Leitershofener stellte die DJK stattdessen vor große Probleme. „Wir haben überhastet reagiert, was zu vielen leichten Ballverlusten und einer schlechten Wurfauswahl geführt hat“, erklärte Beinhofer. Dadurch habe man sich das Leben unnötig schwer gemacht in der zweiten Hälfte. Auch Trainer Isidoro Peronace war mit dem „statischen und trägen Spiel“ seiner Mannschaft phasenweise überhaupt nicht einverstanden: „Wir haben den Ball wieder nicht genug laufen lassen, das ist nach wie vor unser Manko.“ Dennoch habe sich die Truppe nicht vollends verrückt machen lassen und in der Schlussphase die Nerven bewahrt.

Immerhin "ordentlich"

„Wir schaffen es immer noch nicht, über 40 Minuten ein hohes Level zu halten. Aber das war wirklich ein sehr guter Gegner, taktisch hervorragend geschult und stark gecoacht. Wir haben insgesamt ein ordentliches Spiel gemacht, sonst wären wir jetzt nicht wieder Spitzenreiter.“ Mit 82:78 behielt die DJK Kaufbeuren letztlich die Oberhand und steht in der Tabelle erneut ganz oben – auch weil die ebenfalls ungeschlagene BG Illertal nicht im Einsatz war an dem Wochenende.

Lesen Sie auch

Basketball DJK Kaufbeuren Weiße Weste glänzt weiter - DJK siegt weiter

Nach dem vermeintlich angenehmen Auftaktprogramm geht es nun weiter mit den Spitzenspielen für die Kaufbeurer: Am kommenden Samstag, 12. November, sind die Ostallgäuer beim Tabellendritten TV Augsburg II zu Gast. „Sie haben einen großen Kader und man weiß nie so recht, wer dann auch aufläuft“, sagt Peronace. Die Augsburger hätten bislang allerdings einen überraschend starken Eindruck hinterlassen. „Nichtsdestotrotz wollen wir unser Momentum weiter nutzen, die Punkte auswärts wieder mitnehmen und danach mit einer weißen Weste zuhause in das Gipfeltreffen mit Illertal gehen.“