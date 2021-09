Analoger Urlaub in digitaler Welt: Es muss möglich sein

Nicht jeder hat Smartphones und Computer und nicht jeder will das. Urlaubsbuchungen an eine E-Mail-Adresse zu hängen stößt vor allem ältere Menschen vor den Kopf.

Sollte sich etwas an den Ein- und Ausreiseregeln ändern, müssen Urlauber diese Informationen jederzeit erhalten. Soweit, so nachvollziehbar. Doch, dass die Möglichkeit in den Urlaub zu fliegen, von einer E-Mail-Adresse abhängt, schließt viele Menschen aus, vor allem die älteren. Denn unter ihnen gibt es deutlich mehr „Offliner“ – jene Menschen, die kein Internet nutzen – als in der Generation U 50.

Für manche Seniorinnen und Senioren ist es ohnehin schon schwierig, in der schnelllebigen Gesellschaft Schritt zu halten. Brauchen sie dann auch noch Smartphone, Computer oder E-Mail-Adresse für alltägliche Dinge, besteht die Gefahr, sie noch ein Stück weiter abzuhängen.

Deswegen sollten grundsätzlich zwei Wege offen gehalten werden: ein digitaler und ein analoger. Denn dann zeigt sich unsere Gesellschaft von ihrer schönsten Seite, nämlich der solidarischen.

