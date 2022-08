Vor nicht allzu langer Zeit konnte Sertac Uyaniker (35) kaum lesen und schreiben. Wie er den Mut fand, Beiträge für ein Buchprojekt einzureichen.

21.08.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Diese Zeilen lesen, den Einkaufszettel schreiben, eine WhatsApp-Nachricht tippen – für etwa 6,2 Millionen Menschen in Deutschland sind das unvorstellbare Herausforderungen. So viele Erwachsene können laut einer Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018 entweder gar nicht lesen und schreiben oder nur so schlecht, dass es sie im Alltag beeinträchtigt.

