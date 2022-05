Noch bis 17 Uhr: Künstlermarkt, Musik und Shopping in Kaufbeuren

In Kaufbeuren findet heute der Künstlermarkt statt. Noch bis 17 Uhr präsentieren 40 Händler ihre Produkte.

08.05.2022 | Stand: 15:16 Uhr

Shoppen und flanieren - das ist heute, Sonntag, in der Kaufbeurer Altstadt angesagt. Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing lädt zum Künstlermarkt. Zudem darf der Einzelhandel öffnen.

Es präsentieren sich von 11 bis 17 Uhr 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter mit ihren Angeboten. Das Sortiment von Dekorationsartikeln, handwerklich erstellten Waren und Spezialitäten lädt zum Schauen, Staunen und Genießen ein.

Geboten sind handgemachte Dekorationen aus Holz und Keramik, selbstgeschliffene Anhänger und Ohrstecker sowie Taschen und Geldbeutel. Darüber hinaus bieten Direktvermarkter regionale und saisonale Produkte wie Käsespezialitäten, Honig und Fruchtaufstriche, Gewürze, Kräuter und Teesorten.

Auch für musikalische Unterhaltung ist am Marktsonntag gesorgt. Auf der Bühne in der Kaiser-Max-Straße bietet nach dem Auftritt der Stadtkapelle zur Eröffnung Tiny Schmauch ein Jazz-Programm, während auf dem Obstmarkt Dimi Hits zum Besten gibt. Die kleinen Besucher und deren Eltern können sich auf dem Obstmarkt beim Kinderschminken und auf der Kindereisenbahn der Eisenbahnfreunde Kaufbeuren vergnügen. Am Veranstaltungstag wird die Kaiser-Max-Straße von 7 bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Auch Einzelhändler in der Altstadt dürfen ihre Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 bis 17 Uhr öffnen.

