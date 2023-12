Lage bei Hilfen für Kinder und Jugendliche in Kaufbeuren ist angespannt

Die Kolping-Akademie will unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ein Zuhause bieten. Das ist kompliziert - genau wie die Suche der Stadt nach Pflegeeltern.

06.12.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die aktuelle Flüchtlingssituation stellt viele Kommunen vor große Herausforderungen. Auch die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (UMA), die von der Jugendhilfe untergebracht und versorgt werden müssen, steigt wieder an. Wie sich die Situation aktuell in Kaufbeuren darstellt, darüber berichteten Kerstin Kotter und Daniela Straub von der Kolping-Akademie in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.