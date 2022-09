Angespannte Situation: Kaufbeurer Physiotherapeutin beklagt fehlenden Nachwuchs

Physiotherapeutinnen aus Kaufbeuren und Umgebung suchen ständig nach Personal. Warum sie für ihren Job brennen und auf eine Änderung des Systems hoffen.

28.09.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Egal ob gebrochener Arm oder verspannter Nacken: Bei den unterschiedlichsten Leiden helfen Physiotherapeuten weiter. Sie sind gefragter denn je. „Als die Fitnessstudios wegen Corona geschlossen hatten, kamen viele neue Leute zu uns“, sagt Barbara Steuer, Physiotherapeutin im Therapiehaus Emuva in Kaufbeuren und Lehrkraft an der Berufsfachschule für Physiotherapie in Kempten. Der Mangel an Bewegung führte schnell zu körperlichen Beschwerden. Doch obwohl der Beruf so wichtig ist, wollen ihn immer weniger Menschen ausüben.

