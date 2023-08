Angetreten - der "BigShoe" zur WM 2010 ist nun im Stadtmuseum Kaufbeuren

Das Stadtmuseum Kaufbeuren ist um eine Kuriosität reicher: Der „BigShoe“ zur WM 2010 in Südafrika wurde übergeben - durch die Aktion konnten Kinder auf einem Schiff operiert werden.

11.08.2023 | Stand: 17:53 Uhr

„Es müllert wieder“ lautete eine Schlagzeile zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010, bei der Thomas Müller Torschützenkönig wurde. In Südafrika fand die erste und bislang einzige WM in Afrika statt. Aus diesem Anlass wurden 32 Schuhe stellvertretend für 32 teilnehmende Länder hergestellt, um in 32 deutschen Städten für die Sportveranstaltung zu werben – aber vor allem, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Die Stadt Kaufbeuren bekam damals den Zuschlag für einen der "BigShoe" – und der wurde nun dem Stadtmuseum übergeben.

Operationen auf Hospitalschiff finanziert

Die Initiative ging damals von Baden-Württemberg aus, Schirmherr war Ministerpräsident Günther Oettinger. Zunächst wurde ein Musterexemplar hergestellt, danach 32 einzelne Schuhe jeweils in den Farben eines der teilnehmenden Länder, erläutert Rudi Schnippe, der damals als FIFA-Agent in die Sache involviert war. Die Fußballtreter sollten einerseits für die WM werben, andererseits für einen guten Zweck, denn damit wurde der Verein „Wir helfen Afrika“ unterstützt. Dadurch wurden etwa Operationen auf einem Hospitalschiff von Mercy Ships finanziert. „Das war harte Arbeit. Ich war acht Tage auf dem Schiff und erinnere mich noch gut“, erzählt Schnippe.

32 "BigShoes" im Rathaus

Für die Schuhe konnten sich Kommunen bewerben, Kaufbeuren bekam den Zuschlag für die Slowakei – als einzige Stadt außerhalb Baden-Württembergs. „Im Vergleich zu den anderen waren wir die kleinste Stadt. Das war dem Engagement von Rudi Schnippe zu verdanken und hat auch etwas WM-Begeisterung in die Stadt gebracht“, berichtet Bosse, der von der Idee begeistert gewesen war. So wurden auch einmal alle 32 Exemplare im Rathaus vorgestellt.

Papst Franziskus empängt BigShoe"-Helfer Bruno Sieg. Bild: Domus Sancta Martae

Das Musterexemplar wiederum wanderte unter anderem zum Papst und zum Bundespräsidenten, bei dem Schnippe die Aktion vorgestellt hatte.

Weltmeister Spanien, Torschützenkönig Thomas Müller

Finanziell war die Aktion erfolgreich, denn das Hospitalschiff konnte einige Monate vor Afrika Kindern helfen – sportlich war es in Ordnung: Weltmeister wurde Spanien durch ein 1:0 gegen die Niederlande. Die Slowakei schied im Achtelfinale aus, aber Deutschland wurde dritter und Thomas Müllers Stern war aufgegangen. Ein bisschen Wehmut spürt Schnippe schon, dass er nun den „BigShoe“ nach einem Dutzend Jahre wieder abgeben musste. „Aber die Öffentlichkeit hat ja auch ein Anrecht darauf – und er bekommt einen würdigen Platz.“ Vorerst wird der Schuh aber nicht im Museum zu sehen sein.

Der Schuh passt noch in keine Ausstellung

„Der passt momentan in keine Ausstellung“, erklärt Museumsleiterin Petra Weber. Sie kann sich aber vorstellen, den „BigShoe“ als Leihgabe zu vergeben – wenn etwa ein anderes Museum eine Ausstellung zu einer entsprechenden Materie plane. „Aber Sport ist ein interessantes Thema“, sagt Weber. Denn bei einer kürzlichen Bestandsaufnahme habe sie viel Material aus dem Bereich entdeckt. Gebe es einen Anlass, ein Konzept und die Gelegenheit, kann sich die Museumsleiterin auch eine Ausstellung zum Sport – inklusive des „BigShoe“ – vorstellen.

Auf großem Fuß gelebt

Darüber würde sich auch der Oberbürgermeister freuen. Bosse kann sich augenzwinkernd die Reaktion des Publikums vorstellen: „Eines Tages werden sich die Menschen wundern, was wir hier alles gemacht haben – zum Beispiel auf großem Fuß gelebt.“