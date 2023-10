Angst vor Rasern: Bürger fordern Tempo 30 für ganzen Ortsteil

Bei der Bürgerversammlung im Kaufbeurer Ortsteil Oberbeuren steht der Verkehr im Mittelpunkt. Die Menschen wollen Teil der Initiative „Lebenswerte Städte“ werden.

06.10.2023 | Stand: 17:42 Uhr

„Muss erst was passieren, bevor die Stadt reagiert?“, lautet eine von vielen Fragen in der Bürgerversammlung. Konkret ging es dabei um die Verkehrssituation Lindauer Straße, Einmündung Bergblick. „Das Überqueren der Lindauer Straße ist für Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich“, so die Meinung der Anwohner. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Problem an Oberbürgermeister Stefan Bosse herangetragen. Daraufhin brachte die Stadt Kaufbeuren Piktogramme auf der Fahrbahn an und stellte zusätzliche Schilder in dem betroffenen Bereich auf. Diese Maßnahmen hätten das Problem aber nicht ausreichend gelöst, so ein besorgter Vater. Er plädiere für eine Tempo-30-Zone.

