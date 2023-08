Abschluss: Premiere für 53 Gesundheitsfachkräfte im Ostallgäu

Die Pflegeschulen Kaufbeuren und Buchloe feiern erstmals gemeinsam. 32 von ihnen arbeiten künftig an den Krankenhäusern in Kaufbeuren, Füssen und Buchloe.

10.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Allen Grund zum Feiern haben die frisch examinierten Pflegefachkräfte der Berufsschule für Krankenpflege Kaufbeuren sowie der Berufsschule für Krankenpflegehilfe Buchloe.

„Sinnstiftend, motivierend und wahnsinnig abwechslungsreich“

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung freuen sie sich auf den Einstieg in einen Beruf, der laut Schulleiterin Steffi Kohler „sinnstiftend, motivierend und wahnsinnig abwechslungsreich ist“. Bei der gemeinsamen Abschlussfeier im Stadtsaal Kaufbeuren gratulierte Kohler, die beide Schulen leitet: „Wir wünschen allen Absolventinnen und Absolventen, dass sie mit der gleichen Motivation und Neugier in ihr Berufsleben starten, mit der sie bereits die Ausbildung in unseren Häusern bestritten haben.“

Wertvoller Beitrag zur Gesundheitsversorgung im Ostallgäu

Insgesamt haben 41 Pflegefachfrauen und -männer sowie zwölf Pflegefachhelferinnen erfolgreich in den Schulen der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ihr Examen abgelegt. „Die Einrichtungen in der Region erwarten euch sehnsüchtig“, gibt Kohler den Absolventen mit, die künftig einen wertvollen Beitrag zur hochwertigen Gesundheitsversorgung leisten werden.

Zum ersten Mal feierten die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Pflege Kaufbeuren und der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe Buchloe gemeinsam.

Gleicher Start, gleiches Ende

„Möglich wurde das, weil seit Beginn der generalistischen Ausbildung beide Ausbildungen, Pflege und Krankenpflegehilfe, zum gleichen Datum im Jahr starten und enden – so kommen auch die Pflegehelferinnen in den Genuss des verdienten großen öffentlichen Rahmens“, sagte die stellvertretende Schulleiterin der Krankenpflegehilfeschule in Buchloe, Cordula Unglert-Heck. „Dank unserer modern eingerichteten Schule mit zwei interaktiven Displays, einem gut ausgestatteten Demoraum für praktische Übungen und einem Sozialraum mit Küche können die zwölf Schülerinnen und Schüler top-vorbereitet in den Beruf einsteigen – oder die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft dranhängen“, erklärte Unglert-Heck weiter. Zwei der sechs Absolventen, die das vorhaben, können die Lehre sogar um ein Jahr reduzieren – aufgrund ihres Notendurchschnitts von 1,0.

Pflegedirektor ist stolz auf alle Absolventen

„Unabhängig vom Notendurchschnitt sind wir stolz auf alle unsere Absolventen“, betonte Axel Wagner. Der Pflegedirektor der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren freut sich insbesondere auf die insgesamt 32 ehemaligen Schülerinnen und Schüler aus beiden Schulen, die nun in den drei Häusern in Kaufbeuren, Füssen oder Buchloe arbeiten werden. „Wir heißen euch willkommen und möchten mit euch die Gesundheitsversorgung im Ostallgäu und in Kaufbeuren weiter vorantreiben.“