Anton Dietrich aus Aufkirch ist der Natur im Ostallgäu auf der Spur

Anton Dietrich versorgt den Deutschen Wetterdienst mit Daten über Flora und Fauna. Er weiß: Die Natur im Ostallgäu hat mehr zu bieten als die meisten denken.

30.03.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Sobald sich die ersten Sprösslinge im Frühjahr keck aus dem Erdreich schieben, ist Anton Dietrich mit Stift und Zettel zur Stelle.

Eifrig notiert er, welche Pflanzen ihre Blätter zuerst ausbilden, wann die Blumen zu blühen beginnen und zu welchem Zeitpunkt der Pollenflug einsetzt. Zwei- bis dreimal pro Woche ist er ehrenamtlich in der Natur der Region unterwegs, verrät der Ostallgäuer. Diese „phänologische Erfassung“ meldet er unmittelbar dem Deutschen Wetterdienst (DWD) – und das seit vier Dekaden, zuverlässig, Jahr um Jahr.

Ostallgäuer seit mehr als 40 Jahren für den DWD tätig

Dafür erhält der 71-Jährige nun im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren die Bundesverdienstmedaille. Die Auszeichnung wird für hervorragende Leistungen für das Gemeinwesen verliehen. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, deswegen freut mich das natürlich umso mehr“, verrät er.

Die Liebe zur Pflanzen sei ihm quasi in die Wiege gelegt worden, berichtet Dietrich. „Meine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, da habe ich natürlich als Kind schon mitgeholfen, und insbesondere meine Mutter hat sich viel mit Kräutern beschäftigt.“

Anton Dietrich gibt sein Wissen an den Nachwuchs weiter

Und diese Leidenschaft hat er später sogar zum Beruf gemacht. Als Berater für Pflanzenbau und Landschaftspflege verfügt er über ein mannigfaltiges Wissen über Flora und Fauna, das er gerne auch an den naturinteressierten Nachwuchs weitergibt. So habe er bereits zahlreiche Botanikerschulungen für Landwirtschaftslehrlinge aus dem Ost-und Oberallgäu gehalten, und – um die Theorie auch in der Praxis anzuwenden – mit seinen Schülerinnen und Schülern beispielsweise Hecken angelegt. 26 Jahre lang war Dietrich zudem Vorsitzender des Gartenbauvereins Aufkirch-Blonhofen.

Warum gutes Timing für die Arbeit des Naturexperten besonders wichtig ist

Sein zweites Aufgabengebiet in der Tätigkeit für den DWD liegt in der Beobachtung von bestimmten Gebieten, wie Ackerflächen. Diese erfasst er in einer Jahresmeldung, die ein umfassendes Bild über verschiedene Getreidesorten, wie Hafer oder Roggen, geben soll. „Im Frühjahr wird das Ganze immer kniffeliger, weil manchen Sorten kaum noch angebaut werden“, sagt Dietrich. „Da muss man schon mit offenen Augen durch die Welt gehen und ein gutes Timing haben, um den Zeitpunkt der Aussaat zu erwischen.“

Die gesammelten Daten wertet der DWD aus und kann dadurch Rückschlüsse ziehen, die unter anderem in der Medizin eine große Rolle spielen. „Gerade beim Pollenflug ist es für Allergiker natürlich besonders wichtig zu wissen, welche Arten sich aktuell in der Luft befinden“, erklärt Dietrich.

Was macht der DWD mit den Daten?

Was die Gesundheit der Pflanzen betrifft, liefern seine Aufzeichnungen ebenfalls wertvolle Informationen. Denn der Naturexperte notiert alle Schädlinge, Krankheiten und mögliches Gefahrenpotenzial für Pflanzen durch zu trockenes oder zu feuchtes Klima. „Heuer wird es zum Beispiel für den Weizen schwierig, weil es zu trocken ist und er noch nicht ausreichend Wurzeln gebildet hat“, prognostiziert der Aufkircher.

Breites Fachwissen und grüner Daumen

Dass Dietrich nicht nur über ein breit gefächertes Fachwissen, sondern auch selbst einen grünen Daumen besitzt, wird beim Blick in seinen Garten deutlich. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pflaumen, ja sogar Kirschen gedeihen im Sommer auf seinem Grundstück. Johannisbeere, Stachelbeeren und einen Kräutergarten mit Blaukraut sowie Rettich, Kohlrabi und Kartoffeln baue er ebenfalls an. „Wir sind richtige Obst- und Gemüse-Selbstversorger“, sagt er schmunzelnd.

Ans Aufhören, was seine Arbeit beim DWD angeht, denkt der 71-Jährige noch nicht. „Das ist eine schöne Beschäftigung die mir viel Freude bereitet. Die hiesige Natur ist deutlich vielfältiger, als so manch einer so denkt. Es gibt eigentlich immer etwas zu entdecken.“

