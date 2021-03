Anwohner klagen über Übelkeit: Feuerwehr evakuiert vier Häuser

Feuerwehreinsatz am frühen Freitagnachmittag in Neugablonz: Weil ein Gasaustritt befürchtet wurde, mussten Bewohner ihre Wohnungen verlassen.

26.03.2021 | Stand: 15:47 Uhr

Laut Polizei ging von einem Anwohner ein Notruf um kurz nach 13 Uhr ein. Der Anrufer befürchtete im Bereich der Herzog-Friedrich-Straße einen Gasaustritt. Insgesamt vier Anwohner hätten über Übelkeit geklagt, so ein Polizeisprecher.

Messungen der Feuerwehr ergeben erhöhte CO2-Konzentration

Die Feuerwehr rückte sofort aus und führte im Gebiet Messungen durch. Dabei verzeichneten die Einsatzkräfte eine erhöhte CO2-Konzentration in der Umgebung. Wahrscheinliche Ursache ist eine Reinigungsaktion in einer Tiefgarage. Welche Maschinen und Stoffe dabei verwendet wurden, sei allerdings noch nicht geklärt, so die Polizei. Der Einsatz dauerte am Nachmittag weiter an.

