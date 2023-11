Viele Apotheken am 22. November in Kaufbeuren geschlossen - wer hat Notdienst?

Erneut schließen auch Apotheken in Kaufbeuren am Mittwoch – aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik. Was sie fordern und was das für Kunden bedeutet.

21.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Am kommenden Mittwoch bleibt die Apotheke am Heinzelmannpark in Kaufbeuren, wie die meisten in Bayern und Baden-Württemberg, geschlossen. Nach dem bundesweiten Protesttag im Juni (wir berichteten) beteiligt sich auch jetzt wieder der Großteil der Betriebe an der Aktion. Die bundesweit knapp 18.000 Apotheken sehen sich in einer seit Jahren angespannten Lage, die wohnortnahe Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten gerate durch wirtschaftlichen Druck immer mehr in Gefahr, so die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Protest: Apotheken in Kaufbeuren machen zu

"Mit dem Protesttag wollen wir die Politik, aber auch die Bevölkerung auf unsere schwierige Lage aufmerksam machen", sagt Erich Degenhardt, Inhaber der Apotheke am Heinzelmannpark in Kaufbeuren. Seit zehn Jahren habe es keine Honorarerhöhung mehr gegeben, und das bei stark gestiegenen Betriebskosten, etwa für Energie, Personal, die Beschaffung von Medikamenten. Zudem ächzen Degenhardt und seine Kollegen unter Lieferengpässen, Bürokratie und Unterfinanzierung.

"Das alles zwingt immer mehr Apothekerinnen und Apotheker, aufzugeben", sagt Alexander Reichert, Leiter der Brunnen Apotheke in Kaufbeuren. Somit bleiben immer weniger Apotheken übrig, die immer mehr Patienten versorgen müssen. Allein in 2022 mussten 400 für immer schließen. Mit weiteren 600 Schließungen sei dieses Jahr zu rechnen. Reichert sieht die wohnortnahe Versorgung in Gefahr. Laut ABDA kommen in Deutschland auf 100.000 Einwohner nur noch 22 Apotheken, im europaweiten Schnitt sind es 30. Das bedeutet, dass Kundinnen und Kunden immer weitere Wege auf sich nehmen müssen.

Viele Apotheken in Kaufbeuren beim Protesttag mit dabei

Auch Reichert will sich am Protesttag beteiligen, so wie fast alle Apotheken: "Unter den Kolleginnen und Kollegen herrscht eine große Geschlossenheit. Der Protesttag im Juni sei von Kundinnen und Kunden mit großem Verständnis akzeptiert worden, berichtet Reichert. Negative Rückmeldungen habe es nicht gegeben. "Kein einziger kam hier rein und hat sich beschwert, wohl auch deshalb weil wir im Vorfeld sehr ausführlich über die Hintergründe informiert haben", sagt auch Degenhardt.

Dass auch Apotheken mit Nachwuchssorgen und aufgeblasenen Bürokratie zu kämpfen haben, sei vielen bis dahin gar nicht bewusst gewesen. "Wir werden von der Politik geringgeschätzt – als spiele die Beratung keine Rolle und Medikamente könnten am Kiosk verkauft werden", kritisiert Degenhardt. Er mache seinen Job eigentlich gerne, aber die Bedingungen müssten stimmen. Die Beratung, der direkte Austausch mit Kundinnen und Kunden machen ihm Freude. Dafür bleibe aber kaum noch Zeit. Viele protestierende Apothekerinnen und Apotheker aus ganz Süddeutschland treffen sich am Mittwoch zu einer gemeinsamen Kundgebung in Stuttgart. Auch Degenhardt wird dabei sein.

Am Protesttag werden Notdienstapotheken Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln versorgen, zu finden unter www.aponet.de. Für das Ostallgäu und Kaufbeuren ist das die Goethe-Apotheke in Marktoberdorf.

