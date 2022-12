Arbeiten auf Augenhöhe: So läuft der Betrieb in der Inklusionsfirma Irseer Kreis Versand

Der 3. Dezember ist Tag der Menschen mit Behinderung. Der Irseer Kreis Versand in Kaufbeuren lebt vor, was Inklusion ausmacht. Was jede Firma dafür tun kann.

Von Lina Schuttenberg

03.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Arbeitsbeginn im Irseer Kreis Versand - das Zeiterfassungsgerät piept, im Lager werden die ersten Artikel in die Kommissionierwagen gelegt. Das Surren der Rollen wird begleitet von „Guten Morgen“-Wünschen, mal fröhlich gerufen, mal noch verschlafen gemurmelt. An den Packtischen stehen Männer und Frauen und verstauen Bestellungen in Paketen, ein paar Zimmer weiter sitzen Menschen konzentriert an Computern oder telefonieren. Auf den ersten Blick ein Arbeitsplatz wie viele andere. Doch der Irseer Kreis Versand hat eine Besonderheit: Er ist eine Inklusionsfirma.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.